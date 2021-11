Assunzioni avviate dalla nota catena di distribuzione di prodotti per la casa, profumeria e cosmetica Acqua & Sapone. L'azienda, infatti, sta ricercando su tutto il territorio nazionale assistenti alla vendita da reperire fra giovani con esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata.

Assunzioni avviate nei punti vendita d'Italia

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una delle principali aziende operanti nel settore. Acqua & Sapone, infatti, garantisce continua formazione per i propri dipendenti allo scopo di consentire di apprendere le competenze necessarie nel settore della GDO e nell'ambito vendite.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale della società, Acqua & Sapone ha avviato le assunzioni per assistenti alla vendita da inserire nei punti vendita di Vimodrone in provincia di Milano, Costa Volpino (Bergamo), L'Aquila, Trescore Balneario (Bergamo) altri punti vendita di nuova apertura sul territorio nazionale.

Si ricercano addetti alle vendite con esperienza

Gli assistenti alla vendita svolgeranno molteplici mansioni all'interno del punto vendita affidato e nell'ambito del proprio reparto di competenza. Dovranno essere in grado di assistere in modo ottimale la clientela, consigliandole i migliori prodotti e informandola sulle promozioni in corso. Si occuperanno anche della sistemazione della merce negli appositi scaffali, nella catalogazione degli articoli sulla base del fabbisogno all'interno del punto vendita, delle operazioni di incasso e della gestione dei diversi metodi di pagamento e della tenuta in ordine e della pulizia dei locali.

I requisiti

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite non viene richiesto il possesso di un diploma di maturità bensì servirà una pregressa esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata ed in ambito vendite, propensione al contatto con il pubblico e alle relazioni interpersonali. Saranno necessari anche capacità di apprendimento, spiccate doti di problem solving, orientamento al cliente e al risultato, proattività, dinamicità, oltre a possedere una conoscenza dei principali software informatici, avere una flessibilità oraria e la disponibilità a lavorare su turnazioni.

Le risorse dovranno anche essere in grado di gestire il proprio lavoro in completa autonomia. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte sul portale Acqua & Sapone dove avranno la possibilità di registrarsi e di allegare il proprio curriculum vitae. L'azienda non prenderà in considerazione le candidature pervenute con altre modalità.