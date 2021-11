La catena di supermercati Lidl cerca nuovo personale a diplomati e laureati anche senza esperienza. Le posizioni al momento maggiormente richieste sono le seguenti:

Addetti alla vendita part time e a chiamata;

Operatori di filiale;

Collaboratore back-office

Store manager o capo filiale

Preparatore merci

Tali Offerte di lavoro non hanno un termine di scadenza e la ricerca è rivola ad entrambi i sessi. Le risorse, una volta assunte saranno inserite in un percorso formativo cui segue la stipula anche di contratti a tempo indeterminato.

Lidl avvia nuove assunzioni per operatori di filiale e addetti vendita

Come addetto Apprendista e Addetto Vendite occorrono i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni e nessuna esperienza pregressa nella Grande Distribuzione Organizzata, diploma di scuola media superiore.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: operatività nel punto vendita, assistenza alla clientela, operazioni di cassa, esposizione della merce in un punto vendita. Viene previsto un iniziale contratto di apprendistato organizzazione su turni. Le sedi di lavoro in provincia di: Reggio Emilia (RE), La Spezia, Ugento (LE)), Roma, Chieri (TO), Biella (BI), Fossano (CN), Nuoro (NU), Modica (RG), Ciriè (TO), Lucca (LU), Sarzana (SP), Lucca (LU), Isola di Capo Rizzuto (KR) e altre città.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Operatore di Filiale sono: orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra. Non viene richiesto diploma di maturità o laurea, precedenti esperienze nel retail. Lo stesso si occuperà di e attività operative all’interno del Punto Vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all'interno ed all'esterno della filiale.

Sedi di lavoro sono Bolzano, Trento, Ancona, Imperia, Brescia, Livorno, Firenze, Crema, Occhiobello, Roncade, Faenza, Pondetera, Vittoria, Avola, Colorn, Alba, Chioggia, Fasano, Spilimbergo, Calenzano, Roma, Novarese, Avellino,Ancona, Aosta Padova e altre città.

Si cercano anche commessi specializzati, i requisiti sono: diploma di maturità o laurea, precedenti esperienze nel retail o nella Grande Distribuzione organizzata, flessibilità e dinamicità.

Tale figura deve gestire il personale, definendo i turni, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l'aspetto del punto vendita (pulizia e ordine). Viene prevista una retribuzione al minuto, altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale. Le sedi di lavoro sono Trieste, Bari, Verona , Belluno , Udine , Ivrea, Bolzano, Paullo, Schio, Borgo Virgilio, Feltre, Vittorio Veneto, Lodi Vecchia e altre città.

Nuove posizioni per Collaboratore back-office e Store manager

Posizioni aperte per anche per Store manager o capi filiali che saranno responsabili della gestione economica e commerciale di un Punto Vendita e del coordinamento di un team di circa 20 risorse.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: gestione economica del Punto Vendita, coordinamento dei collaboratori, controllo organizzativo, assistenza al cliente, analisi e monitoraggio dei principali indicatori di performance.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro sono: Laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e attitudine al problem solving. Sedi di lavoro sono Lodi, Cagliari, Piacenza, Roma, Bergamo, Milano, Firenze, Cremona, Pisa, Cernobbio, Parma, Reggio Emilia, Sciacca, Licata.

Si ricerca anche un collaboratore Back Office Amministrativo che collabora alla creazione della contrattualistica per la vendita dei nostri prodotti in Italia e a Malta. La risorsa deve garantire la corretta gestione delle condizioni commerciali e contrattuali di prodotti che siano disponibili sul mercato nel minor tempo possibile.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: provvedere alla redazione e controllo di contratti commerciali secondo le linee guida aziendali, creare schede prodotto e inserimento prezzo di vendita nei sistemi operativi aziendali, collaborare con fornitori e referenti interni

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro sono: laurea/diploma, conoscenza buona di Excel, spiccate capacità organizzative e autonomia lavorativa.

Viene previsto un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. La sede di lavoro è Arcole. Si cercano anche preparatori merci dei prodotti presenti in Magazzino in pallet in base agli ordini dei Punti Vendita. La risorsa dovrà effettuare anche controlli qualitativi e quantitativi della merce, mantenere l’ordine e la pulizia nel Centro Logistico, fornire supporto e svolgimento alle attività connesse all'inventario di Magazzino.

I requisiti per ricoprire il ruolo di preparatore Merce sono: precisione e attenzione al dettaglio, organizzazione. Viene previsto un contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni.

Sedi di lavoro sono in provincia di Novara, Pisa, Lodi, Torino, Pordenone

Candidature online attraverso la sezione "annunci di lavoro"

Tutti coloro che sono interessati ad uno di tali annunci devono inviare la propria candidatura collegandosi al sito e accedere all'area dedicata "Offerte di lavoro". Dopo aver effettuato la registrazione sul sito, ci si può candidare all'offerta e quindi allegare il curriculum vitae, inoltrando la candidatura.