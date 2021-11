Proseguono le assunzioni nella multinazionale dell'energia elettrica Enel. Le selezioni in corso riguardano figure diplomate e laureate da inserire nelle diverse sedi presenti su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, sono aperte le assunzioni per diplomati per posizioni tecnico-operative e specialisti ufficio gare.

Enel assume, candidature con procedura telematica

Le candidature potranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica presente sul sito istituzionale di Enel Energia, dove gli interessati potranno allegare il proprio curriculum vitae per la posizione desiderata.

Buone opportunità, quindi, per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda dinamica ed in continua crescita. Enel, infatti, garantisce formazione continua ai propri dipendenti anche grazie ad un programma di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi rivolto principalmente a giovani neodiplomati che vorranno espletare mansioni tecniche. Attualmente, sono aperte le assunzioni per diplomati in posizioni tecnico-operative da destinare nelle sedi di tutta Italia e specialisti ufficio gare da inserire nelle sedi di Roma e Milano.

Assunzioni per diplomati in posizioni tecnico-operative

Le risorse che decideranno di intraprendere la carriera nel settore tecnico dovranno apprendere le conoscenze necessarie per poter svolgere le seguenti mansioni: riparazione e manutenzione di impianti elettrici e cavi, oltre ad eseguire interventi su tralicci e vari impianti.

Si richiede un diploma ad indirizzo tecnico, competenze di tipo meccanico, elettrico o elettronico, disponibilità a lavorare su turni anche in reperibilità, rispetto delle scadenze, buone conoscenze sulla strumentazione digitale e sensibilità sui temi in materia di sicurezza sul lavoro.

Si ricercano anche specialisti in gare

Gli specialisti ufficio gare, invece, dovranno espletare tutte le pratiche amministrative per ciò che concerne l'attribuzione di gare e appalti pubblici, la verifica dei requisiti di partecipazione, organizzazione relativa alla consegna del plico e alle tempistiche, redazione dei regolamenti ATI e predisposizione della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori e per la stipula dei contratti.

In questo caso viene richiesta una pregressa esperienza di almeno tre anni, conoscenza della normativa sugli appalti, nozioni di project manager, conoscenza della lingua inglese, oltre ad avere ottime doti di problem solving, orientamento al risultato, gestione del tempo, disponibilità a trasferte e attitudine al lavoro di gruppo. Tutti coloro che saranno interessati alle assunzioni nella multinazionale Enel potranno inviare il proprio curriculum direttamente online.