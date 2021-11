Assunzioni nella nota multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di prodotti dolciari Ferrero. La società, per far fronte al potenziamento del proprio organico ha recentemente avviato le selezioni per diverse figure professionali come operai e tecnici della manutenzione elettronica.

Ferrero ricerca personale diplomato

Buone opportunità, quindi, per molti giovani in cerca di un'occupazione che avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale all'interno di un'azienda solida ed in continua evoluzione tecnologica. Ferrero, infatti, può contare sulla collaborazione di oltre 35 mila dipendenti e, grazie a nuove assunzioni potrà contare sull'ingresso di nuove risorse che si occuperanno del settore produttivo e dell'ampliamento e il potenziamento del ciclo di produzione.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale dell'azienda, Ferrero è interessata alle assunzioni per operai e tecnici di manutenzione elettronica da inserire negli stabilimenti di Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza) e Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.

Assunzioni in corso per operai

Le risorse che si candideranno per il profilo professionale di operaio dovranno garantire il corretto svolgimento delle operazioni dedite alla produzione, verificare l'efficienza dei macchinari e degli interi impianti produttivi e segnalare eventuali guasti ed anomalie. Inoltre, dovranno occuparsi del confezionamento dei prodotti e della preparazione per la loro distribuzione.

Per candidarsi a questa posizione saranno necessarie ottime doti organizzative, capacità di comunicazione e di interazione con i colleghi, disponibilità a lavorare su turni e attitudine al problem solving.

Si ricercano anche addetti alla manutenzione elettronica

Gli addetti alla manutenzione elettronica, invece, saranno destinati alla sede di Balvano (Potenza) e si occuperanno di tutti quegli interventi di manutenzione preventiva e predittiva al fine di garantire la corretta efficienza dei macchinari che contribuiranno allo svolgimento del ciclo di produzione.

In questo caso, saranno necessarie capacità tecniche, di analisi e di diagnostica sulle diverse tipologie di processi, attitudine al problem solving, conoscenze in ambito tecnico e di natura elettronica. Tra i requisiti necessari, anche un diploma di maturità o una qualifica professionale in ambito tecnico e meccatronico, conoscenza del PLC e disponibilità a lavoro su tre turni.

Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online seguendo la procedura telematica presente sul portale dell'azienda Ferrero, dove potranno scegliere la posizione preferita ed allegare il curriculum.