Continuano le assunzioni nella società Lidl, multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito del commercio di generi alimentari e beni di largo consumo. Attualmente, infatti, sono aperte le selezioni per addetti alle vendite e operatori di filiale.

Assunzioni Lidl: candidature con modalità telematica

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica utilizzando il form di registrazione presente sul sito dell'azienda, dove potranno essere allegati i curriculum vitae. Le risorse avranno la possibilità di collaborare con professionisti del settore ed apprendere le competenze necessarie per poter svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Attualmente, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei punti vendita di Firenze, Lucca, Lainate (Milano) e operatori di filiale che espleteranno le proprie mansioni nei negozi di Firenze, Romano di Lombardia (Bergamo), Bojano (Campobasso), Francavilla al Mare (Chieti) e Torino Sud.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Tutti coloro che supereranno le selezioni per addetti alle vendite dovranno espletare le seguenti mansioni: assistere in modo cordiale e soddisfacente la clientela, accompagnare i clienti verso l'acquisto e fornire le informazioni sulle promozioni in corso. Inoltre, si occuperanno della sistemazione della merce negli appositi scaffali, di apporre i prezzi sui prodotti, della verifica della disponibilità della merce all'interno del punto vendita e della gestione della cassa.

I requisiti principali sono: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attitudine al lavoro di squadra, orientamento al cliente, affidabilità, capacità al multitasking e disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi.

I requisiti richiesti per operatori di filiale

Gli operatori di filiale avranno le seguenti responsabilità: collaborazione con gli addetti alle vendite per una gestione ottimale del punto vendita, rifornimento dei prodotti nei bancali, preparazione dei nuovi articoli in promozione e pulizia all'interno del negozio e anche nelle aree esterne.

In questo caso, non viene richiesto un diploma di maturità ma serviranno ottime capacità di relazione e di comunicazione, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria, capacità al multitasking e orientamento al cliente e al risultato. Tutti gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro attive presenti sul portale dell'azienda, dove potranno effettuare la registrazione e, dopo aver allegato il proprio curriculum vitae, potranno presentare la propria candidatura per la posizione scelta. Le domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.