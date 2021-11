Ferrovie dello Stato ha aperto nelle ultime settimane delle nuove posizioni volte alla selezione di personale da assumere. La società che si occupa di trasporti ha bisogno di inserire nel proprio team nuove figure specializzate in ambiti come la sicurezza, la manutenzione dei materiali rotabili e la gestione degli impianti industriali. I candidati interessati devono aderire entro le date di scadenza previste per le singole posizioni in via telematica.

Le posizioni che sono state aperte da Ferrovie dello Stato

I profili professionali aperti da Ferrovie dello Stato sono i seguenti:

Attivatore Impianti di Sicurezza e Segnalamento, con sede a Bari in Puglia. Le risorse si occuperanno degli impianti di sicurezza e segnalamento di tipo elettromeccanico e di effettuare la verifica della progettazione emessa dal progettista. Richiesto il diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico e una pregressa esperienza di almeno due anni maturata in analoga mansione. L'azienda offre per tale posizione un contratto a tempo indeterminato, la scadenza per inviare la candidatura è fissata il 5 dicembre 2021;

con sede a Bari in Puglia. Le risorse si occuperanno degli impianti di sicurezza e segnalamento di tipo elettromeccanico e di effettuare la verifica della progettazione emessa dal progettista. Richiesto il diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico e una pregressa esperienza di almeno due anni maturata in analoga mansione. L'azienda offre per tale posizione un contratto a tempo indeterminato, la scadenza per inviare la candidatura è fissata il 5 dicembre 2021; Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili, con sede a Bolzano in Trentino Alto Adige. I neoassunti si dedicheranno alla manutenzione e al corretto funzionamento dei treni. Per candidarsi a questa posizione è richiesto il diploma di scuola superiore quinquennale e una età compresa tra i 18 ed i 29 anni, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. Proposto inizialmente un contratto di apprendistato professionalizzante di trentasei mesi, ci si può candidare fino al 2 dicembre 2021;

con sede a Bolzano in Trentino Alto Adige. I neoassunti si dedicheranno alla manutenzione e al corretto funzionamento dei treni. Per candidarsi a questa posizione è richiesto il diploma di scuola superiore quinquennale e una età compresa tra i 18 ed i 29 anni, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. Proposto inizialmente un contratto di apprendistato professionalizzante di trentasei mesi, ci si può candidare fino al 2 dicembre 2021; Salesforce Developer, a Roma in Lazio. Le risorse si occuperanno di collaborare alla definizione di requisiti di business sulla base delle esigenze, e alla declinazione delle relative specifiche tecniche. Tra i requisiti per aderire a questa posizione, vi è la laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica le conoscenza della piattaforma Salesforce nelle funzionalità di sviluppo. Chi è in possesso dei requisiti richiesti deve candidarsi entro e non oltre il 13 dicembre 2021, sarà proposto un contratto a tempo indeterminato;

a Roma in Lazio. Le risorse si occuperanno di collaborare alla definizione di requisiti di business sulla base delle esigenze, e alla declinazione delle relative specifiche tecniche. Tra i requisiti per aderire a questa posizione, vi è la laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica le conoscenza della piattaforma Salesforce nelle funzionalità di sviluppo. Chi è in possesso dei requisiti richiesti deve candidarsi entro e non oltre il 13 dicembre 2021, sarà proposto un contratto a tempo indeterminato; Gestore manutenzione impianti industriali, presso Napoli in Campania. I neoassunti si dedicheranno, tra le varie mansioni, alle attività di manutenzione ordinaria e decoro. Richiesta laurea Magistrale in Architettura, la scadenza per candidarsi è il 2 dicembre 2021.

Come candidarsi

Per candidarsi in via telematica bisogna collegarsi al sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e inserire tutte le informazioni richieste nella candidatura alla posizione interessata.