Sulla Gazzetta Ufficiale numero 89 del 9 novembre è stato pubblicato il bando relativo a due nuovi concorsi per l'inserimento di 1479 allievi agenti di Polizia Penitenziaria. I posti sono i seguenti:

887 , riservati a VFP1 e VFP4 ;

, ; 592, aperti ai civili cittadini italiani.

I posti del concorso riservato ai VFP1 e VFP4 rimasti scoperti saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso riservato ai civili. La data di scadenza del bando è fissata al prossimo 6 dicembre ed è possibile presentare la domanda esclusivamente in via telematica collegandosi al sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Diviene indispensabile il possesso dello SPID. Al termine dell'inoltro occorre stampare la ricevuta di invio dell'istanza, che il candidato dovrà esibire il giorno della prova scritta d’esame

Bandi Polizia Penitenziaria 1479 allievi agenti: quali i requisiti

Tutti coloro che sono interessati al bando devono esser in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver superato i 28 anni.

I VFP1 e VFP4 in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, devono aver conseguito il diploma di terza media. I candidati arruolati dal 1° gennaio 2021 e i candidati civili devono invece esser in possesso di diploma di maturità. Il poliziotto penitenziario è chiamato a garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti di detenzione e partecipare alle attività di osservazione e trattamento rieducativo di detenuti.

Lo stipendio medio di un poliziotto penitenziario si aggira intorno ai 1350 euro, senza contare eventuali straordinari e le indennità per i festivi cosicché il salario raggiunge i 1.800 euro.

Iter della selezione: previste varie prove scritte e fisiche

Le prove previste per la selezione sono;

prova scritta d’esame con domande a quiz

prove di efficienza fisica che consisteranno in: salto in alto, corsa 1000 metri, piegamenti sulle braccia.

accertamenti psico-fisici effettuati da una commissione medica e prove attitudinali. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento psico-fisico e delle qualità attitudinali, è definitivo.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, saranno ammessi alla frequenza di un corso di formazione non retribuito di sei mesi in varie sedi d'Italia. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo minimo di cinque anni.