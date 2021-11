Deutsch Bahn azienda specializzata nel trasporto ferroviario in tutta Europa, è alla ricerca in tutto il territorio italiano di tecnici polifunzionali per la controllata DB Cargo Italia dopo un adeguato percorso di formazione e dopo il superamento delle visite mediche e dei test psico-attitudinali. Per tale posizione lavorativa non viene richiesta nessuna esperienza pregressa e il candidato può inoltrare la sua domanda esclusivamente online, attraverso il portale dell'azienda. Andiamo dunque a vedere le Offerte di lavoro pubblicate oggi dalla società del gruppo Deutsche Bahn, in cui è possibile candidarsi per eventuali nuove assunzioni entro il 2022.

Tecnico Polifunzionale, selezioni aperte

Attualmente l'azienda è alla ricerca di nuovo personale da avviare con la qualifica di tecnico polifunzionale a partire da gennaio 2022. I candidati ideali dovranno avere un'età compresa fra i 18 ed i 30 anni, possedere un diploma di scuola superiore o diploma di laurea preferibilmente in discipline tecniche.

Il percorso per essere assunti

Il percorso per diventare tecnici polifunzionali è abbastanza lungo: come recita il sito internet, è necessario per prima cosa candidarsi online e inviare la propria candidatura. Successivamente, i candidati selezionati, attraverso una prima intervista telefonica e poi un colloquio in presenza o da remoto, avranno la possibilità di partecipare ad un corso di formazione, della durata di circa 7 mesi, durante il quale conseguiranno le abilitazioni necessarie al lavoro.

Dove si svolgerà il tirocinio svolto da DB Cargo Italia? La formazione d’aula si svolgerà presso il deposito ferroviario di Novate Milanese (MI), nel rispetto delle misure anti-contagio previste dai protocolli di sicurezza in vigore, con inizio previsto, in caso di assunzione, a gennaio 2022.

I numeri di DB Cargo in Italia

La società DB Cargo Italia srl è parte del Gruppo Deutsche Bahn (Ferrovie dello Stato Tedesche) uno dei principali player mondiali in mobilità, logistica e network, con circa €44 miliardi di fatturato e 325 mila dipendenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

DB Cargo AG è la divisione di DB specializzata nel trasporto ferroviario merci ed è leader in Europa con circa il 21% di quota di mercato.

A partire dal gennaio 2010 la maggioranza del capitale (60%) è posseduta dall'impresa ferroviaria, mentre la restante quota (40%) appartiene al Gruppo FNM.

Come presentare la candidatura

Chi è interessato a diventare un tecnico polifunzionale, devono collegarsi alla sezione “campagne di ricerca” del sito di DB Cargo, e cliccare sulla posizione desiderata.

Le candidature vanno inoltrate seguendo la procedura telematica presente sul sito istituzionale del gruppo DB Cargo, sezione 'Job', seguendo il link "Opportunità professionali", dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 26 novembre.