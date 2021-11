Randstad, leader al mondo nel settore dei servizi per le risorse umane, ha aperto per il Nord Italia la selezione per operai alimentari addetti al confezionamento, addetti al montaggio, carpentieri metalmeccanici, operai da inserire nell’industria del vetro, magazzinieri, montatori e camerieri. La candidatura può essere inoltrata, previa registrazione, attraverso il sito internet di Randstad, dopo aver scelto il proprio annuncio di riferimento.

Le posizioni lavorative disponibili su Randstad per il Nord Italia

Per la figura di operaio addetto al confezionamento alimentare viene richiesta esperienza (anche minima) nel settore e la disponibilità a lavorare su turni. La sede di lavoro è Roverbella (Mantova). Mentre l'addetto al montaggio opererà nella zona della Bassa Valtellina e in questo caso si richiede un'esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Per quest'ultimo settore sono aperte le selezioni anche per addetti al montaggio (si richiede la disponibilità alle trasferte), mentre per un'azienda operante nel settore vetro Randstad seleziona un operaio che si occuperà del taglio e della molatura del vetro. La sede è a Morbegno, in provincia di Sondrio, ma si richiede la disponibilità per trasferte e il possesso della patente B.

Si selezionano magazzinieri nelle città di Fontanelle e Oderzo nel trevigiano ed Erba (Como). Tra le competenze si richiede una buona padronanza del muletto, il patentino aggiornato e una conoscenza, anche minima, del settore dell'edilizia e dell'idraulica.

Spazio anche al mondo del turismo e della ristorazione per la posizione di cameriere per un locale con sede nella zona di Pordenone.

Il contratto di lavoro è part time e viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni anche serali e nei weekend.

Cosa è Randstad

Randstad è un'agenzia per il lavoro con sede ad Amsterdam, operante nel settore dal 1999, e attualmente nel mondo conta 300 filiali e più di 2.000 dipendenti. La multinazionale, che si occupa di ricerca, formazione e selezione, ha fatto del suo slogan "human forward" il suo pilastro e si pone come obiettivo il costante miglioramento dei propri servizi grazie anche alla strategia "tech and touch", ovvero l'unione tra le nuove soluzioni hr (human resources) e gli strumenti digitali messi a disposizione dalle nuove tecnologie, amalgamando il tutto con il ‘tocco umano’ dei professionisti di Randstad.

La mission di Ranstad è quella di aiutare le persone a trovare il lavoro giusto, che possa avere un impatto positivo nella loro vita. Per questo motivo fornisce ai propri clienti i migliori esperti e un servizio di qualità, per consentirgli di raggiungere i loro obiettivi di business.

I capisaldi della multinazionale sono tre:

l'uniformità dei processi di selezione gestione del candidato;

La selezione dei migliori profili presenti sul mercato grazie a strumenti condivisi e una rete capillare di filiali e modelli di lavoro;

un perfect match tra azienda e potenziale candidato, grazie a interviste strutturate per entrambe le parti.

