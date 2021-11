In dirittura di arrivo c'è il concorso per Segretari comunali 2021, che sta per esser pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ad annunciarlo è stata l'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali sul suo sito internet attraverso un avviso con cui si è dato atto che tale bando è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali dell'Area Funzioni Locali. Tale concorso comprende il contingente assunzionale degli ultimi due anni, per complessivi 448 borsisti che parteciperanno al corso-concorso per il conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale del relativo Albo nazionale.

Concorso per 345 Segretari comunali: cosa aspettarsi e le novità in programma

Il bando di concorso per 345 Segretari comunali a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 25-bi della legge di conversione del Decreto Agosto dovrebbe svolgersi con procedure semplificate.

Per partecipare al nuovo bando è necessario possedere il diploma di laurea in economia, giurisprudenza o scienze politiche.

Stando all’art. 25 bis si avranno solo 15 giorni (invece di 30) per inviare in modalità telematica le domande di partecipazione sul portale albosegretari.interno.gov.it/. Secondo quanto previsto dal decreto legge 44/2021 (il cosiddetto “decreto Covid”), che ha riformato i Concorsi Pubblici, lo svolgimento della prova preselettiva dovrebbe avvenire in sedi decentrate e con modalità telematiche.

Le prove scritte non dovrebbero esser più tre ma solo due e dovrebbero vertere la prima su argomenti di carattere giuridico; l’altra su argomenti di carattere economico e finanziario-contabile. Infine dovrebbe esserci una prova orale su diritto amministrativo e costituzionale, legislazione amministrativa; statale e/o regionale; ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, politica di bilancio, ragioneria applicata agli enti locali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il corso-concorso per l’accesso e il tirocinio successivo

iI corso-concorso per l’accesso alla qualifica dovrebbe durare sei mesi (e non più 18) e sarà seguito da un tirocinio teorico-pratico di due mesi da svolgersi in un Comune. Una volta assunti, i neo-segretari dovranno sostenere un periodo di formazione. I compensi base dei segretari comunali sono fissati dal contratto nazionale di categoria, che prevede cinque fasce retributive.

La retribuzione di posizione, è parametrata agli abitanti del Comune presso il quale il segretario è chiamato ad espletare l'incarico. Per incarichi in enti con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti è pari a circa 8.230 lorde per 13 mensilità.