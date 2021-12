Intesa Sanpaolo sta cercando nuove risorse da inserire nel suo organico all'interno delle sedi distribuite sul territorio nazionale.

Le posizioni aperte dall'istituto bancario riguardano principalmente personale che abbia conseguito un diploma di laurea, tuttavia è disponibile anche qualche opportunità per i diplomati. Tra le posizioni lavorative aperte vi sono quelle per agenti immobiliari, ma ci sono anche opportunità per categorie tutelate, stage per neolaureati, e posizioni per laureati in ambito economico.

Lavoro in banca: posizioni aperte per laureati

L'istituto bancario ha aperto sulla propria piattaforma ufficiale delle posizioni indirizzate ai laureati sia con esperienza pregressa sia a giovani neolaureati. I laureati hanno la possibilità di candidarsi, ad esempio, per lo stage - Anti Financial Crime analyst o come Senior Project Manager.

La prima offerta di lavoro è rivolta a giovani laureati in Ingegneria Gestionale, Informatica, Data Science, Matematica oppure ambiti simili e andranno a sviluppare algoritmi e strumenti per l'identificazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette. Oltre alla laurea è richiesta una buona conoscenza dell'inglese e degli strumenti informatici. La sede del lavoro è Torino.

I manager, invece, devono aver accumulato un'esperienza di almeno cinque anni in un ruolo analogo, oltre ad aver conseguito una laurea magistrale in materie scientifiche o economiche. La sede del lavoro è Milano.

Intesa Sanpaolo ha avviato le selezioni anche per giovani neolaureati in economia e giurisprudenza appartenenti alle categorie tutelate con interesse per il mondo assicurativo e le sue evoluzioni.

Anche in questo caso è richiesta una buona conoscenza degli strumenti informatici e conoscenze assicurative.

Assunzioni Intesa: posizioni per agenti immobiliari e categorie tutelate

Coloro che non sono in possesso di un diploma di laurea possono candidarsi per la posizioni di agenti immobiliare, oppure per le categorie tutelate Intesa Sanpaolo.

Per quanto concerne l'offerta di lavoro per agenti immobiliari, le sedi disponibili sono a Milano, Bologna, Firenze e Roma. Le risorse gestiranno le operazioni inerenti lo sviluppo della clientela dell’area di competenza, con lo scopo di offrire un supporto a conseguire gli obiettivi economici e commerciali dell'azienda.

Per partecipare alla selezioni è necessario avere il patentino per la mediazione immobiliare. La categorie tutelate in possesso almeno del diploma hanno la possibilità di essere contattate per lavorare in diversi ambiti (finanziario, amministrativo, commerciale, risorse umane, crediti ecc.) sul tutto il territorio nazionale.