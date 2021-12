Sgm Commerciale è un fornitore energetico attivo nel settore del mercato libero energetico. La società, attiva in alcuni comuni del Nord Italia, si occupa della vendita di gas e offre l'opportunità alla clientela, o potenziale tale, di mettersi in contatto con i propri operatori mediante una piattaforma ufficiale, un numero verde, un indirizzo e-mail e un'area riservata ai fruitori dei servizi.

Servizi e recapiti di Sgm Commerciale

Fondata nel 2002, Sgm Commerciale aderisce ad Assogas e attualmente opera in cinque comuni con un totale di oltre 4000 clienti.

In particolare i comuni a cui fornisce i suoi servizi sono: Villanova D'ardenghi, Carbonara Al Ticino e Gravellona Lomellina (in provincia di Pavia) e a Cenate Sotto e Cenate Sopra (in provincia di Bergamo).

Sul sito ufficiale aziendale sono disponibili una serie di servizi per gli utenti: tra questi una sezione in cui è possibile consultare le tariffe aggiornate dei suddetti comuni, una per le informazioni sulla copertura assicurativa e una sull'evoluzione dei mercati al dettaglio. In merito a quest'ultimo argomento, come si legge sulla piattaforma, si possono ottenere ulteriori informazioni consultando il sito www.autorita.energia.it o chiamando il numero verde 800 166 654.

Nella sezione apposita, invece, è consentita la consultazione online della bolletta 2.0, mentre per ulteriori informazioni su tale operazione bisogna chiamare il numero verde 800.464.960.

Sgm commerciale: numero verde gratuito e indirizzi

Per entrare in contatto con l'assistenza gratuita, Sgm Commerciale ha messo a disposizione degli utenti una serie di servizi online e recapiti che consentono di contattare l’azienda con facilità. Tramite l'assistenza gratuita della società, i clienti hanno la possibilità di interfacciarsi con i suoi consulenti per sapere come cambiare operatore, segnalare un eventuale disservizio o malfunzionamento, per fare una segnalazione, richiedere informazioni di carattere generale, o semplicemente al fine di usufruire delle offerte della società sulle bollette di luce e gas.

La sede fisica dell'azienda è in via Bergognone 2720144 a Milano, mentre il riferimento telefonico della sede è 02 - 58100454. Il gruppo ha attivato anche il numero verde gratuito 800.066.722, da contattare da un dispositivo di telefonia mobile o fissa per i servizi di pronto intervento.

Coloro che, invece, preferiscono ricevere assistenza gratuita scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo di posta elettronica personale, possono rivolgersi al recapito commerciale@sgmmetano.it oppure commerciale@pec.sgmmetano.it (quest'ultimo da un indirizzo di posta elettronica certificata).

L'area riservata: autolettura e informazioni sulle forniture

Sempre sul sito ufficiale è disponibile anche la sezione "Area riservata". Quest'ultima è riservata a coloro che sono già fruitori dei servizi di Sgm Commerciale, i quali possono accedere tramite il codice cliente e la password al fine di ricevere vantaggi esclusivi sulle bollette di luce e gas. Mediante l'area riservata è possibile interagire con Sgm metano al fine di fornire informazioni sulla propria fornitura, per indicare i dati dell'autolettura e consultare i valori riguardo alle proprie letture.

