Esselunga mette a disposizione la pagina del lavoro del suo portale telematico per candidarsi a vari annunci, tra cui figurano le ricerche in corso di addetti vendita, sorveglianza e parrucchieri. Alle selezioni dei primi due ruoli possono partecipare i diplomati delle scuole superiori e in generale le tre posizioni aperte non presentano date di scadenza per effettuare le candidature. Il portale delle carriere permette anche di inserire una candidatura spontanea nel caso in cui non si è idonei alle posizioni attualmente presenti.

Tre addetti ricercati da Esselunga

Esselunga sta selezionando addetti vendita i quali si occuperanno principalmente di rifornire gli scaffali e i banchi dei prodotti freschi garantendo il corretto assortimento. A questa mansione si va ad aggiungere la gestione della cassa e la lavorazione, preparazione e confezionamento della merce tipica di ciascun reparto in cui verranno inseriti. Infatti, l'annuncio ufficiale riporta che i neo assunti potranno essere assegnati ai reparti: "Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria". Come anticipato, per partecipare alla campagna assunzioni sarà necessario possedere un diploma e non viene richiesta esperienza pregressa poiché all'inizio il nuovo entrato verrà affiancato da una figura senior.

Previsto un inquadramento sia a tempo pieno che parziale e le sedi di lavoro sono: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia.

Riguardo agli addetti sorveglianza ricercati ultimamente, il personale avrà il compito di prevenire le azioni che possono danneggiare i prodotti e i locali dell'azienda e redigerà rapporti sugli interventi eseguiti.

Per questo ruolo sono selezionate persone diplomate disposte a spostarsi tra le sedi aziendali, preferibilmente con esperienza e che conoscano il software Office. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e si potrà lavorare in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Un'altra figura ricercata è il parrucchiere il quale lavorerà presso uno dei negozi appartenenti alla catena Esserbella.

L'annuncio riporta che si cercano candidati in grado di assicurare "un'alta professionalità in linea con le nuove tendenze". Per cui si selezionano persone con una consolidata esperienza ma che inizialmente verranno affiancati per apprendere gli standard lavorativi dell'azienda. Richiesto anche il possesso di un attestato di tre anni come acconciatore. L'inquadramento sarà full-time con flessibilità nell'orario di lavoro e si potrà lavorare presso i centri Esselunga di Brescia, Corte Franca e Livorno.

Come si fa la candidatura online

La candidatura online a una delle posizioni aperte descritte finora si fa digitando 'esselunga lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta ottenuto il link al portale telematico aziendale, al suo interno bisognerà cliccare su 'Punti vendita' per avere a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro a livello di negozio. Un click sulla propria scelta permetterà di leggere la descrizione di mansioni, requisiti e sedi e in più di inviare il curriculum per mezzo del pulsante 'Candidati ora'.