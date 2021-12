Nuove assunzioni previste nella nota azienda Oviesse attiva nel settore della moda e della grande distribuzione organizzata. La società, infatti, specializzata nel commercio di abbigliamento e accessori della moda ha lanciato le selezioni di personale volte al reclutamento di addetti alle vendite e magazzinieri.

Assunzioni Oviesse, candidature solo online

Le candidature per le posizioni attualmente aperte potranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura telematica attraverso il portale Oviesse dedicato alle selezioni di personale.

Lavorare nell'azienda, infatti, significa far parte di una realtà in costante crescita ed evoluzione che, periodicamente attua nuovi investimenti che mirano anche al potenziamento della forza-lavoro. A ricercare personale, infatti, sono le società facenti parte del gruppo Upim di Roma Tuscolana, Zola Pedrosa (Bologna), Motta di Livenza in provincia di Treviso e Bologna. Inoltre, sono aperte le assunzioni per magazzinieri da inserire nell'Upim di Piantedo in provincia di Sondrio.

Previste le assunzioni per gli addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite avranno la possibilità di apprendere le basi tecniche per offrire un maggior servizio alla clientela e garantire loro un alto standard qualitativo oltre ad un'esperienza piacevole e confortevole all'interno del punto vendita.

Si occuperanno, infatti, dell'accoglienza e dell'assistenza ai clienti guidandoli nei loro acquisti, della sistemazione degli articoli negli spazi espositivi e garantiranno l'operatività dell'intero punto vendita. I candidati ideali dovranno avere una precedente esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito vendite, attitudine al problem solving, capacità di relazione, precisione ed una notevole propensione al lavoro di squadra.

I requisiti per addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, dovranno garantire il corretto flusso e l'omogeneizzazione delle merci all'interno del centro di distribuzione affidato, lavoreranno in stretta collaborazione con gli addetti alle vendite al fine di approvvigionare correttamente l'area vendite e saranno responsabili della movimentazione delle merce all'interno del magazzino.

Per questa posizione, si richiede esperienza pregressa nel settore logistico e nell'ambito della grande distribuzione organizzata, capacità nella risoluzione delle problematiche, attitudine al lavoro in team e ottime doti relazionali e di comunicazione. Tra i requisiti, anche la conoscenza del fashion system. Per inoltrare la candidatura, gli interessati alle assunzioni potranno collegarsi direttamente sul portale Oviesse e, dopo aver scelto la posizione di proprio interesse inviare il proprio curriculum vitae.