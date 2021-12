Nella pagina web del lavoro di Euronics sono attualmente presenti annunci che riguardano la ricerca di addetti magazzino, vendite, cassa e amministrazione. Le selezioni sono aperte per tutte le sedi aziendali sparse in Italia ad eccezione dell'addetto amministrazione il quale risulta ricercato per la sede di Roma. La candidatura a uno qualsiasi degli annunci può essere effettuata senza scadenza attraverso la pagina indicata all'inizio.

Gli addetti ricercati attualmente da Euronics

Euronics sta selezionando addetti magazzino i quali dovranno ricevere la merce, spedirla e collaborare con l'area vendite nell'attività di esposizione dei prodotti.

Per questa posizione, l'azienda non chiede titoli di studio ai candidati ma una certa esperienza nel campo e che siano autonomi nell'organizzare il lavoro. Quanto all'inquadramento, l'annuncio fa intendere che il compenso mensile percepito dal dipendente si baserà su quanto previsto dal relativo contratto nazionale. Si lavorerà in uno dei magazzini dislocati sul territorio nazionale.

Altra figura ricercata è l'addetto vendite il quale dovrà esporre correttamente ogni prodotto e assistere la clientela informandola sulle caratteristiche degli articoli in vendita. Inoltre, il nuovo assunto dovrà raggiungere gli obiettivi commerciali indicati dal direttore del negozio. Anche in questo caso non sono richiesti titoli di studio per partecipare alla campagna assunzioni ma il candidato dovrà mostrare capacità relazionali e di assistenza.

Sulle condizioni contrattuali e le sedi di lavoro valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione precedente.

Sono selezionati anche addetti cassa i quali gestiranno il contante, i pagamenti in generale ed eventuali finanziamenti. I neo assunti dovranno anche trasmettere il tutto all'area amministrativa e occuparsi del reso o del cambio di un prodotto.

Al selezionato viene richiesta principalmente l'abilità a gestire la cassa per cui si presume che debba avere esperienza pregressa. Anche qui, l'inquadramento sarà adeguato al contratto nazionale e si verrà destinati in uno di negozi italiani del marchio in questione.

L'azienda seleziona personale anche per l'area amministrativa.

In particolare, il lavoratore dovrà registrare le fatture ricevute dai fornitori, far quadrare i conti, gestire gli aspetti fiscali e le relative dichiarazioni, effettuare le scritture di assestamento e le chiusure contabili. Per questo ruolo sono selezionati i diplomati in ragioneria o i laureati in economia che abbiano esperienza nel settore e sappiano usare bene il programma Excel. Il dipendente riceverà un contratto di lavoro commisurato al suo livello di competenza e andrà a lavorare a Roma presso la sede del gruppo Nova, socio di Euronics.

Come candidarsi online

Per candidarsi online basterà accedere alla sezione del sito ufficiale inerente le carriere digitando 'euronics lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca.

Comparirà immediatamente l'elenco delle Offerte di lavoro e sarà sufficiente cliccare una delle posizioni descritte finora per leggerne la descrizione. Quest'ultima mostrerà diversi modi per candidarsi a seconda se sei o non sei registrato al sito.