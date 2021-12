Aperte le assunzioni nella nota azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata Esselunga. La società, infatti, per il potenziamento del proprio organico ha indetto nuove selezioni di personale e ricerca addetti alle vendite e addetti al servizio di sorveglianza da inserire nei diversi punti vendita presenti in Italia.

Candidature con procedura telematica

Le candidature dovranno tassativamente essere presentate con la procedura telematica seguendo l'iter previsto dal portale dell'azienda, dove tutti coloro che decideranno di candidarsi per le posizioni attualmente aperte da Esselunga potranno allegare il proprio curriculum.

Lavorare in Esselunga, infatti, vuol dire far parte di una realtà in costante crescita che, periodicamente effettua nuovi investimenti anche al fine di reperire nuova forza-lavoro. Di recente, ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei negozi presenti nella regione Veneto e addetti al servizio di sorveglianza, i quali svolgeranno le proprie mansioni nei punti vendita presenti in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Liguria e Piemonte.

Assunzioni aperte per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite con funzioni anche di cassieri avranno le seguenti responsabilità: assistenza alla clientela, gestione della logistica e supporto delle attività di stoccaggio delle merci, assicurare il riassortimento della merce e garantire il corretto rifornimento degli scaffali, oltre a verificare il rispetto delle norme dettate dall'HACCP.

Nei reparti freschi, invece, le risorse si occuperanno della lavorazione della materia prima e della sua trasformazione. Per questa posizione si richiede un diploma di maturità, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, propensione ai lavori manuali ed operativi e disponibilità a lavorare su turni.

Si ricercano anche addetti al servizio di sorveglianza

Gli addetti al servizio di sorveglianza, invece, si occuperanno del mantenimento in sicurezza dell'intero punto vendita cercando di prevenire episodi di microcriminalità come furti, danneggiamento della merce e taccheggi e della stesura dei report periodici. Anche in questo caso viene richiesto un diploma, una conoscenza del pacchetto Office, esperienza maturata nello stesso settore e disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Le risorse dovranno anche possedere ottime capacità di osservazione, energia e attitudine al lavoro in autonomia. Gli interessati alle assunzioni in Esselunga potranno consultare le Offerte di lavoro disponibili direttamente sul portale dell'azienda, dove ci si potrà registrare e allegare il proprio curriculum vitae per la posizione desiderata. Le candidature ricevute con altre modalità verranno rigettate.