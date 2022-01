Il marchio alimentare Amadori ha inserito nuovi annunci nel suo portale del lavoro. Nello specifico, l'azienda ha iniziato a selezionare addetti paghe junior, senior e addetti produzione che sappiano usare il muletto. Alla campagna assunzioni possono partecipare diplomati e laureati i quali potranno candidarsi online utilizzando il portale indicato prima. Inoltre, all'interno degli annunci ufficiali non risultano scadenze per inoltrare i curriculum.

Gli addetti paghe e produzione

Tra le ultime figure professionali ricercate da Amadori risultano gli addetti paghe junior i quali si occuperanno di tutta la documentazione relativa all'assunzione, al pagamento degli stipendi, alla cessazione del contratto di lavoro e ai rapporti con gli enti previdenziali e fiscali.

I candidati ideali dovranno essere diplomati o in possesso di un attestato equivalente in materie economiche o amministrative. Inoltre, sono accettate anche persone alla prima esperienza poiché l'azienda formerà i futuri lavoratori ma bisognerà avere almeno conoscenze nel campo della gestione del personale. L'inquadramento sarà a tempo pieno, determinato e si andrà a lavorare presso la sede di Santa Sofia di Romagna per la quale sono valutati in via preferenziale coloro che vi hanno il domicilio.

Amadori ricerca anche addetti paghe senior i quali svolgeranno gli stessi compiti della posizione precedente. In questo caso l'azienda richiede diplomati in ragioneria o laureati in economia con esperienza pregressa in questo settore.

Il contratto di lavoro sarà a full-time, a tempo indeterminato e si lavorerà a Santa Sofia di Romagna. Anche qui sono considerati facoltativamente i domiciliati presso la sede lavorativa.

Quanto alla selezione di addetti produzione, il nuovo assunto lavorerà nella linea mangime gestendo l'entrata della materia prima e l'uscita del prodotto finito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In aggiunta, supporterà gli interventi manutentivi sui macchinari aziendali. Il selezionato dovrà possedere un diploma o in alternativa una qualifica inerente questo tipo di lavoro e una certa esperienza. Si precisa che l'azienda ritiene importante saper usare il muletto e la pala caricatrice. L'inquadramento prevede un lavoro a tempo pieno, determinato, basato su turni di mattina, pomeriggio e si verrà assegnati alla fabbrica di Monte di Malo.

Sono richiesti preferibilmente i domiciliati nella provincia del luogo di lavoro.

Le candidature online

Le candidature online vanno effettuate digitando 'amadori lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il link al portale delle carriere. Al suo interno, sarà necessario cliccare sul pulsante giallo 'Invia il tuo CV' e nella pagina che segue su 'Offerte di lavoro'. A questo punto, si avrà a disposizione la lista delle posizioni aperte, incluse le tre descritte sopra. Infine, un click sulla propria scelta mostrerà la descrizione e il pulsante 'Candidati' tramite il quale completare la domanda lavorativa.