Il Comune di Milano ha in programma di reclutare nell’organico della Polizia Locale nuovi lavoratori. L'annuncio arriva proprio dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, nel corso della commemorazione dedicata a Nicolò Savarino, un agente deceduto in servizio dieci anni fa. L’assessore ha precisato che non si tratterà di un solo bando ma di più concorsi, che mirano ad immettere in servizio già da quest'anno almeno 200 nuovi agenti.

A riprova della fermezza delle promesse dell'assessore è già stato pubblicato un primo bando, in data 19 gennaio 2022, da cui ne seguiranno appunto altri due.

Altri 500 agenti di polizia locale al comune di Milano a tempo indeterminato

Più in particolare 240 nuovi vigili saranno immessi nel comparto sicurezza entro questo novembre, altri 260 nuovi vigili entro novembre 2023. Si tratterà di posti a tempo indeterminato, inquadrati nella Categoria C – posizione economica 1. La selezione dovrebbe esser aperta ad entrambi i sessi e fra i requisiti generali indispensabili per partecipare alla procedura selettiva c'è la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità); maggiore età; patente di guida cat. B o superiore; assenza di condanne penali che impediscono l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali.

Tutti gli interessati potrebbero partecipare solo se hanno il sistema pubblico di identità digitale (Spid) e la Pec. La domanda di partecipazione probabilmente potrebbe essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Non resta quindi che aspettare la pubblicazione ufficiale del bando.

Nell'attesa è uscito un bando per 5 agenti con scadenza 21 febbraio

Quanto al bando pubblicato al momento sul sito del Comune di Milano di tratta di un concorso per 5 agendi della polizia locale con scadenza ore 12:00 del 21 febbraio. Anche in tal caso è richiesto il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, l'idoneità fisica, la patente di guida B.

Per poter partecipare al bando occorre procedere al pagamento della tassa di concorso di 10 euro. Sono previste una prova preselettiva, di efficienza fisica, scritta e orale.

La prova preselettiva si svolgerà in forma digitale da remoto. La prova di efficienza fisica si svolgerà in presenza, con modalità di organizzazione e gestione tali da consentirne l’espletamento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. La prova scritta si svolgerà in forma digitale da remoto. La prova orale potrà essere svolta, su indicazione della Commissione, in forma digitale da remoto o in presenza, in relazione alla situazione epidemiologica al momento dello svolgimento delle prove.