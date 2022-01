Aperte nuove assunzioni nella nota azienda Acqua & Sapone, operante nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per la casa, cosmetica e per l'igiene personale. Stando alle Offerte di lavoro, infatti, l'azienda è interessata alle assunzioni per assistenti vendita da inserire nei molteplici negozi presenti su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni negli store d'Italia

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso lavorativo all'interno del settore della grande distribuzione organizzata, anche al fine di potenziare le loro conoscenze in ambito vendite.

Attualmente, le assunzioni riguardano la posizione di assistenti alla vendita da destinare nei punti vendita di Vimodrome (Milano), Costa Volpino (Bergamo), L'Aquila e Trescore Balneario in provincia di Bergamo, oltre agli store di nuova apertura in tutta Italia.

Si ricercano assistenti alla vendita

Gli assistenti alla vendita si occuperanno di fornire adeguata assistenza alla clientela rendendo piacevole la loro esperienza di acquisto presso la rete vendita, dovranno garantire il corretto rifornimento degli scaffali cercando di mantenere la propria area ordinata e pulita, oltre a provvedere all'ordinazione della merce presso il centro di stoccaggio. Inoltre, tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di assistente alla vendita dovranno svolgere le operazioni di incasso e garantire il continuo assortimento del punto vendita.

I requisiti richiesti

I requisiti principali per inoltrare la propria candidatura sono: attitudine al lavoro di squadra, capacità di relazionarsi con i clienti, bellezza e cura del punto vendita, conoscenza dei principali software informatici da utilizzare per gli ordini e le forniture di merce, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, interesse alla crescita professionale e attitudine all'organizzazione e alla pianificazione del proprio lavoro in completa autonomia.

Tutti i candidati dovranno anche avere un'ottima propensione al problem solving. Non viene richiesto, invece, il diploma di scuola superiore ne un'esperienza lavorativa maturata nel medesimo ambito. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le offerte di lavoro disponibili sulla piattaforma online di Acqua & Sapone e, dopo aver scelto la posizione e il luogo di proprio interesse, potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente utilizzando la procedura tramite web. I curriculum pervenute con modalità diverse da quella telematica non verranno presi in considerazione.