Il noto marchio internazionale della logistica Amazon ha inserito ricerche in corso di magazzinieri nel suo portale del lavoro. Al candidato non viene chiesta esperienza precedente in questo settore e per partecipare alla campagna assunzioni bisogna accedere al portale indicato prima. Inoltre, dagli annunci ufficiali emerge che lo stipendio minimo lordo sarà di 1680 euro al mese.

I magazzinieri ricercati da Amazon

Per quanto riguarda i magazzinieri selezionati da Amazon, i neo assunti avranno i seguenti compiti: ricevimento, controllo, smistamento e stoccaggio dei prodotti.

Poi ci sono le mansioni da svolgere all'uscita merci, ovvero i candidati si occuperanno di prelievo del prodotto, imballaggio e spedizione dei pacchi. Per questa posizione l'azienda non esige che il selezionato debba avere esperienza poiché viene fornita opportuna formazione interna; ciò che conta è la conoscenza dell'italiano. Inoltre, negli annunci relativi alle sedi in cui si andrà a lavorare viene precisato che il lavoratore dovrà essere in grado di sollevare fino a 15 kg di peso. Il contratto di lavoro sarà inizialmente a tempo determinato, sia full-time che part-time, e si potranno effettuare anche turni notturni; da ricordare che i turni di lavoro possono subire cambiamenti. Come anticipato, il compenso mensile base sarà di 1680 euro lordi e in più oltre ai buoni pasto vengono offerte mascherine, gel per l'igiene delle mani e bevande gratuite.

I partecipanti alla selezione potranno candidarsi per le sedi di Castelguglielmo/San Bellino, Cividate al Piano, Agognate, Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza e Colleferro. Amazon precisa che il parcheggio per il personale è gratuito e che in alcune delle città appena elencate il trasporto fino al magazzino tramite navetta viene fornito gratuitamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Domanda di lavoro e iter selettivo

In merito alla domanda di lavoro, bisogna innanzitutto digitare 'amazon lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà una serie di link e bisognerà cliccare su 'Magazziniere' per accedere alla sezione del portale aziendale che contiene le relative offerte di lavoro. A questo punto bisognerà scegliere una delle sedi elencate e poi cliccare sul menu 'Opportunità di lavoro.

All'interno di quest'ultimo le posizioni sono distinte in base al tipo di agenzia interinale tramite cui si sceglie di candidarsi, non resta che cliccare la propria scelta e seguire le indicazioni per completare la domanda di lavoro.

L'iter selettivo è rapido, ovvero dopo la candidatura, la quale non comporta l'invio di un curriculum, si verrà contattati per una intervista da svolgersi in una videochiamata di 15 minuti. Infine, se considerati idonei si riceverà una comunicazione del giorno in cui iniziare a lavorare.