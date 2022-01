Eurospin è un'azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione: tra Italia, Croazia e Slovenia conta oltre 1200 punti vendita.

Negli ultimi anni la società ha maturato una forte crescita e per questo è spesso alla ricerca di nuovo personale da impiegare in varie posizioni in numerosi punti vendita situati in varie regioni d'Italia. In questo momento vi sono delle posizioni aperte per le posizioni di addetti alle vendite, addetti al reparto gastronomia, addetti al reparto macelleria, addetti al reparto ortofrutta, assistenti e vice assistenti di filiale e stage.

Le candidature potranno essere inviate online, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Eurospin.

Selezioni aperte per addetti alle vendite

In particolare nei punti vendita di Scandicci, Lucca, Grosseto, Passignano sul Trasimeno, Jesi, Ancona, San Giustino, Foligno, Urbino, Spoleto, Colle Val D'Elsa, Monteurano, Vallefoglia, Tolentino, Vicenza, Chiari, Chiampo, Granarolo nell'Emilia, San Marco Argentano, Scalea, Rivarolo Canavese, Rimini, Pavullo nel Frignano, Lugo, Vignola, Correggio, Decimomannu, Oderzo, Villasor, Cantù, Palazzolo sull'Oglio, Besana in Brianza ci sono delle posizioni disponibili per il ruolo di addetto alle vendite.

I candidati selezionati per questo profilo dovranno occuparsi di effettuare le attività interne del punto vendita: assistenza ai clienti, attività di cassa e sistemazione della merce sugli scaffali.

Non sono richieste esperienze pregresse nel medesimo campo ma solo l'essere domiciliati in zone limitrofe e l'essere automuniti.

Posizioni aperte in vari reparti

Vengono inoltre ricercati addetti ai reparti (macelleria, gastronomia, ortofrutta) nei centri Eurospin situati a: Sastraiano, Sellia Marina, Crotone, Guidonia Montecelio, Terracina, Battipaglia, Lamezia Terme, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Latina, Vado Ligure, Lugo, San Benedetto del Tronto, Melito di Napoli, Copparo, San Pietro in Casale, Colleferro, Casal Maggiore, Venosa, Foligno e Grosseto.

Per lavorare nei reparti potrà essere richiesta una precedente esperienza nel campo di riferimento, serietà e precisione. Anche in questo caso sarà richiesto che i candidati selezionati vivano in zone limitrofe e che siano disponibili a effettuare turni eventualmente anche in giorni festivi.

Si cercano assistenti e vice assistenti di filiale

Gli assistenti e i vice assistenti di filiale sono coloro che si occupano di garantire la corretta gestione del punto vendita, nel rispetto degli obiettivi posti dall'azienda, supportando e coordinando anche il resto del team.

Per questo profilo, vi sono posizioni libere nei punti vendita di: Carpi, Legnano, san Benedetto del Tronto, Urbania, Foggia, Venosa, Lucca, Jesi e San Severino.