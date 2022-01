Continuano le assunzioni nella multinazionale dell'energia Enel. L'azienda, infatti, è interessata al reperimento di nuove figure professionali da inserire in organico. Nello specifico, ha avviato le assunzioni per diplomati per posizioni tecnico-operative e sviluppatori software che contribuiranno alla crescita economica della multinazionale.

Enel continua le assunzioni di personale in Italia

Le assunzioni in Enel rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda solida ed in continua evoluzione tecnologica.

Difatti, tutti coloro che supereranno le selezioni avranno l'opportunità di essere affiancati a professionisti del settore che li guideranno nell'apprendimento delle proprie mansioni. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online utilizzando la procedura telematica attraverso il sito istituzionale della multinazionale Enel. Attualmente, l'azienda sta attivando le assunzioni per diplomati in posizioni tecnico-operative e sviluppatori software da inserire in tutte le filiali sparse sul territorio nazionale.

Si ricercano figure tecniche ed operative con diploma

I primi, verranno inseriti con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi al termine del quale apprenderanno le basi e le nozioni principali per svolgere in autonomia interventi di manutenzione su cavi elettrici, cablaggi e tralicci.

Per questa posizione, infatti, viene richiesto un diploma di maturità in ambito tecnico. Saranno necessarie anche competenze di tipo elettrico, elettronico o meccanico, disponibilità a lavorare con turni in reperibilità, buona conoscenza degli strumenti informatici, ottime doti di organizzazione e di pianificazione, attitudine al problem solving, rispetto delle scadenze e capacità di comunicazione.

I requisiti richiesti per sviluppatori software

Le assunzioni sono aperte anche per la figura di sviluppatore che dovrà occuparsi dell'implementazione delle soluzioni software, seguire le linee guida aziendali per garantire qualità e sicurezza e collaborare con gli stakholder per la produzione di applicazioni web e mobile. Per questa posizioni si richiedono almeno due o quattro anni di esperienza, conoscenza delle tecniche di progettazione, buon uso dei database, esperienza con l'automazione dei test, capacità di lavorare in team ed in contesti internazionali, atteggiamento proattivo e una curiosità per l'evoluzione tecnologica, oltre a una passione per la collaborazione e l'apprendimento. Fondamentale anche il possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Informatica. Le candidature potranno essere inoltrate solamente online tramite la piattaforma web della multinazionale Enel.