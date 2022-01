Nuove assunzioni nel gruppo Ferrovie dello Stato, nota azienda attiva nel trasporto di passeggeri che, nell'ambito dell'operazione che porterà al potenziamento del proprio organico ha indetto nuove selezioni per specialisti controllo gestione. Le assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni nel gruppo Fs con contratto a tempo indeterminato

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano far parte di un'azienda solida ed in continua espansione che, periodicamente avvia le assunzioni di personale per l'ampliamento del proprio organico.

In questo caso, si tratta di giovani laureati in Economia che andranno a ricoprire un ruolo di responsabilità all'interno della società controllata Fondazione Fs Italiane con sede a Roma. Le risorse verranno inizialmente affiancate da personale esperto e qualificato e successivamente, assunti con contratto a tempo indeterminato.

Si ricercano specialisti controllo gestione

Tutti coloro che supereranno le selezioni per la suddetta posizione avranno il compito di fornire supporto nell'elaborazione di budget e forecast periodici per conto della Fondazione Fs Italiane. Garantiranno tutte le attività di programmazione e gestiranno in completa autonomia la raccolta dei dati. Gli specialisti controllo gestione, inoltre, avranno le seguenti responsabilità: monitorare il sistema di contabilità analitica con la relativa predisposizione dei report periodici, analizzare i risultati conseguiti nel bilancio consuntivo e gli scostamenti economici e patrimoniali, oltre ad elaborare la reportistica da sottoporre ai responsabili della gestione.

Supporteranno anche i responsabili nella valutazione dei nuovi investimenti e nella valutazione del proprio avanzamento.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di specialista controllo gestione sarà necessaria una laurea specialistica in Economia, avere un'esperienza di almeno due anni maturata in contesti analoghi, avere capacità di analisi, affidabilità, velocità, capacità di apprendimento, orientamento al risultato, ottime doti di pianificazione e organizzazione e capacità di rapportarsi in un team.

Le risorse, inoltre, dovranno essere iscritti presso l'albo dei Dottori Commercialisti e dei revisori dei conti. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura telematica presente sul sito istituzionale del gruppo Ferrovie dello Stato, dove si potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attualmente aperte ed allegare il proprio curriculum vitae. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 gennaio 2022 e le assunzioni verranno effettuate sin da subito con contratto a tempo indeterminato.