Intesa Sanpaolo sta cercando nuove risorse da inserire nel suo team all'interno delle sue filiali distribuite sul territorio nazionale.

Le posizioni aperte riguardano diplomati, subordinate però al possedimento di un titolo di agente immobiliare, e laureati in Economia/Giurisprudenza/finanza. Non è prevista alcuna scadenza per inviare il Cv e la selezione è aperta ad entrambi i sessi di tutte le età.

Posizioni per diplomati come Agente Immobiliare

Fra le posizioni riservate ai diplomati troviamo quella di Agenti immobiliari Cantieri e Casa nelle sedi di Roma, Firenze, Bologna, che hanno il compito garantire la gestione dell’ufficio vendite dedicato al cantiere con specifica attività di presentazione e proposizione commerciale delle iniziative edilizie e supporto alla vendita.

Gli agenti immobiliari Cantieri inoltre dovranno curare la relazione con il Costruttore, condividendo lo status delle vendite avvenute e delle visite effettuate. Quelli Casa invece dovranno provvedere alla ricerca attiva di mandati di vendita di immobili e di potenziali acquirenti.

Per tale posizione viene richiesta anche Iscrizione presso l’apposita sezione della CCIAA o possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e il patentino per la stessa.

Posizioni per laureati, l'elenco completo

Fra le posizioni dedicate ai laureati troviamo quella di Legal Advisory DCM e Risk Transfer per la sede di Milano che dovrà provvedere alla redazione della documentazione contrattuale, e gestire le attività a contenuto legale/contrattuale con tutti gli interessati al processo di emissione.

Vene richiesta esperienza lavorativa di almeno 4 anni in primari studi legali italiani e sicuramente la laurea in discipline giuridiche. Rappresenta un plus il conseguimento dell'abilitazione (italiana od estera) all'esercizio della professione forense.

Si assumono anche Categorie Tutelate in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 68/99 che dovranno collaborare in team su progetti di grande rilevanza e/o attività stimolanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tali nuove reclute potranno apprendere le competenze inerenti ai possibili seguenti ambiti: Crediti, Finanza, Operation, Risorse Umane e Organizzazione, IT, Risk Management, Compliance, Audit, Legal. Le sedi sono in tutt'Italia. Il processo di selezione si articola in più fasi: un primo contatto telefonico e un'intervista con un assessor.

Segue un colloquio tecnico con i colleghi della business line.

Si assumono anche Giovani Neolaureati in Economia/Giurisprudenza a Venezia - Mestre, con interesse per il mondo assicurativo e le sue evoluzioni. Gli ambiti in cui matureranno un'esperienza professionale sono: Liquidazione Sinistri, Gestione Portafoglio, Monitoraggio livelli di servizio.

Si cercano anche altre figure come quella di Analista Corporate Banking. Saranno reclutati tutti coloro che hanno Laurea in materie economico-finanziarie, padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata. Tali risorse lavoreranno all’interno del team Domestic Corporates & Institutional Clients occupandosi della pianificazione, dello sviluppo commerciale e della strutturazione di soluzioni finanziarie destinate ad imprese di dimensioni medio-grandi nel bacino mediterraneo.

Gli stage retribuiti

In Intesa San Paolo sono previsti anche stage retribuiti, in particolare si segnala quello in Commodity Trader. Nel dettaglio si cercando ragazze e ragazzi che hanno appena conseguito una laurea in ambito economico quantitativo e con interesse in ambito macroeconomico, finanza e mercati dei capitali. Gli stagisti lavoreranno all’interno di un team che si occuperà di trading, di marketing, contribuendo alla definizione di proposte commerciali dedicate ai clienti.

Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: video intervista digitale e, se avrà esito positivo, invito a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata. In ogni caso, si riceverà un feedback in merito alla tua candidatura.