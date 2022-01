Il gruppo di Ferrovie dello Stato sta cercando nuovo personale laureato e diplomato: attualmente tutti gli annunci di lavoro prevedono esclusivamente il contratto a tempo indeterminato e hanno tutti un termine di scadenza. Una volta assunti si ha diritto a vari benefit e altre agevolazioni economiche e previdenziali. Tutti gli interessati ad una delle posizioni di seguito elencate possono inoltrare la candidatura esclusivamente online, collegandosi al sito istituzionale e visitando la sezione carriere e poi le posizioni aperte.

I principali annunci di lavoro per laureati:

Fra i nuovi annunci di lavoro dedicati ai laureati si trovano i Legal Advisors nelle sedi di Roma e Milano. Le risorse si occuperanno di attività di formazione verso le Società operative; supporto nella gestione delle procedure disciplinari più rilevanti. Fra i requisiti richiesti c'è la laurea vecchio ordinamento o 2^ livello in giurisprudenza e un'esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito del diritto del lavoro. La candidatura può esser inviata entro e non oltre il 12 gennaio. Ancora si ricercano specialisti Controllo di Gestione nella sede di Roma che si occupano del supporto nella gestione di tutte le attività relative al processo previsionale e di consuntivazione mensile per tutti i contratti attivi di FS .

Occorre possedere laurea vecchio ordinamento o 2^ livello in economia; e avere un'ottima conoscenza delle metodologie e tecniche di controllo di gestione. La candidatura deve esser inviata entro e non oltre il 14 gennaio.

Un'altra offerta molto interessante riguarda il Project Engineer Assistant Tecnologico per le sedi di Milano, Bari, Verona, Roma.

la figura dovrà supportare il Project Engineer nelle attività di verifica della progettazione esecutiva sviluppata dagli Appaltatori. Viene richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Telecomunicazioni e conoscenza della normativa sui Lavori Pubblici. La sede di lavoro è Milano.

Ci si può candidare entro il 9 gennaio.

Viene previsto l'inserimento anche di un Progettista Tracciati che si occuperà della redazione e verifica di progetti di Tracciati di Linee Ferroviarie, Metropolitane, Impianti Ferroviari e strade a qualsiasi livello di dettaglio e redazione di computi metrici estimativi relativi alla disciplina. Viene richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria dei Trasporti, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e un'esperienza pregressa di almeno due/tre anni nel ruolo. La sede di lavoro è Napoli. C'è tempo fino al 9 gennaio per candidarsi. Ancora si ricerca uno Specialista Analisi Economiche presso la struttura Corporate Affairs/Affari Istituzionali Italia/Affari Legislativi, Fondi Pubblici e Aiuti di Stato con sede a Roma.

Fra le attività da svolgere c'è quella di analizzare la normativa di interesse del Gruppo con particolare riferimento all'impatto economico dei provvedimenti normativi e monitorare i contratti di programma/di servizio tra le Società del Gruppo e lo Stato. Viene richiesta la laurea vecchio ordinamento o 2° livello in economia o ingegneria gestionale.

L'offerta scade il 10 gennaio. Infine sarà assunto anche uno Specialista Impianti di Segnalamento e sicurezza. La risorsa dovrà occuparsi di redigere la documentazione prevista nei processi di autorizzazione alla messa in Servizio. Viene richiesta la laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento in Ingegneria Elettronica/Ingegneria Informatica/Ingegneria delle Telecomunicazioni/Ingegneria dei Trasporti.

La sede di lavoro è Bari. L'offerta scade il 9 gennaio.

Posizioni aperte per diplomati e lauree triennali: l'elenco completo

Fra gli annunci di lavoro dedicate ai diplomati ci sono quelle per Operatori di esercizio e autisti: per tutti coloro che vogliono migliorare i servizi offerti. Occorre aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale e la Patente D e Carta di Qualificazione del Conducente. Sede di lavoro è Salerno. Sono previsti contratti di lavoro sia full-time che part-time, a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. C'è tempo fino al 14 gennaio per candidarsi. Si ricercano poi Specialisti Controllo Ambientale Cantieri nelle sedi di Reggio Calabria e Verona.

Le risorse dovranno assicurare un corretto ed efficace presidio della gestione ambientale dei cantieri. Viene richiesto Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell'area della Ingegneria Civile e Ambientale e/o Architettura e Ing. Edile e/o Scienze Geologiche e conoscenza della Normativa Ambientale con particolare riferimento alla normativa cogente nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie. La candidatura deve esser proposta entro il 9 gennaio. Infine saranno assunti anche Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche per Controllare i Lavori eseguiti dall'Appaltatore in linea con le indicazioni ricevute dal DL nel rispetto di normativa, disposizioni di legge e obblighi contrattuali e predisporre la documentazione formale e predisporre la contabilità mensile.

Viene richiesto Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell'area dell'Ingegneria Industriale e/o in Ingegneria delle Telecomunicazioni; se laureato/a gradita iscrizione all'Ordine degli Ingegneri. C'è tempo fino al 9 Gennaio per inviare la candidatura. Le sedi di lavoro sono Genova, Milano, Roma, Verona.