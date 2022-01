Anche questo mese Enel sta aggiornando il suo portale web delle carriere con annunci per diplomati e laureati. Per i primi l'azienda riserva un lavoro di tipo tecnico mentre ai secondi sono riservati alcuni compiti di carattere amministrativo, per esempio nelle aree aziendali commercial support e risk management. Per partecipare alla campagna assunzioni bisognerà accedere al portale indicato sopra e gli annunci sono rivolti sia a uomo che a donna.

La ricerca di diplomati per lavoro tecnico

Per quanto riguarda la selezione di diplomati per lavoro tecnico, l'annuncio ufficiale sottolinea che i candidati saranno impiegati in "posizioni tecnico-operative" .

Per questo ruolo, l'azienda cerca persone in possesso di un diploma ad indirizzo elettrico, elettronico, meccanico o in campo energetico, che siano puntuali nel realizzare un incarico affidato e si dimostrino disponibili alle chiamate urgenti. L'inquadramento prevede un apprendistato di 3 anni dove il candidato sarà seguito da una figura senior per l'apprendimento delle mansioni necessarie e la ricerca è rivolta a tutta Italia.

Lavoro amministrativo per laureati

In merito al lavoro amministrativo per laureati, una delle aree aziendali coinvolte nella ricerca è il commercial support. In questo caso, il candidato dovrà collaborare al piano di realizzazione di un progetto, analizzarne i costi e inviare rapporti.

Tra i requisiti richiesti compaiono: il possesso di una laurea in economia o ingegneria gestionale, almeno 2 anni di esperienza, conoscenza dell'inglese, di Office e delle tecniche di analisi. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Un'altra posizione per laureati fa riferimento all'area risk management all'interno della quale il futuro lavoratore dovrà analizzare qualitativamente e quantitativamente i vari asset aziendali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da ciò emergerà la definizione dei rischi degli investimenti attuali in modo da pianificare meglio le strategie future. Al selezionato viene richiesta una laurea in materie economiche o scientifiche, la conoscenza degli strumenti di analisi e dei linguaggi di programmazione opportunamente elencati nel relativo annuncio e dell'inglese. In via facoltativa viene chiesta anche esperienza in questo tipo di mansioni. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, si lavorerà a Roma e la possibilità di candidarsi viene concessa fino all'11 febbraio.

La domanda di lavoro

Per inoltrare la domanda di lavoro sarà necessario digitare 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link risultante. A questo punto si avrà a disposizione la sezione carriere del sito aziendale; basterà un click sulla cartina dell'Italia presente in fondo e subito dopo su 'scopri le posizioni aperte' per avere la lista delle offerte di lavoro, comprese quelle descritte finora. All'interno della propria scelta si può trovare il pulsante 'Invia candidatura' che permetterà di registrarsi e inviare il curriculum.