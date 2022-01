Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso RIPAM, per titoli ed esami, che prevede la copertura di 2293 posti a tempo indeterminato da ripartire nel personale non dirigenziale di area seconda. I vincitori del concorso saranno inquadrati nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato.

Il trenta per cento dei posti, come previsto dal bando, sarà riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, ai volontari in servizio permanente e agli ufficiali di complemento che hanno completato la ferma contratta senza demerito.

Requisiti di partecipazione al concorso

Per partecipare al concorso pubblico RIPAM, pubblicato in gazzetta il 31 dicembre 2021, è necessario, alla data di scadenza del bando, essere in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ai 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di II grado;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal concorso;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale;

non aver riportato condanne per reati che comportano il licenziamento dai pubblici uffici;

per quanto riguarda i candidati di sesso maschile, dovranno risultare regolari negli obblighi di leva in base alla normativa vigente dello Stato italiano.

Come inoltrare la domanda al concorso

La domanda di partecipazione al bando del concorso RIPAM può essere presentata a partire dal 7 gennaio 2022 attraverso il portale dedicato ‘Step-One 2019’.

I candidati dovranno essere in possesso di SPID e PEC ed effettuare il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro, seguendo le indicazioni riportate sulla piattaforma. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione per più di un codice di concorso e in tal caso, sarà necessario effettuare il pagamento del contributo per ognuno dei codici al quale si intende partecipare.

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 14:00 del 7 febbraio 2022.

Concorso RIPAM per diplomati: prove d’esame

Il concorso sarà espletato in base all’iter che si articolerà attraverso una prima prova selettiva scritta che varierà in relazione ai codici di concorso per i quali si è fatta domanda.

Si tratterà di 40 test, a risposta multipla, che il candidato dovrà risolvere in 60 minuti, raggiungendo un potenziale punteggio massimo di 30 punti. La prova si svolgerà mediante l’utilizzo, esclusivo, di piattaforme digitali e strumenti informatici. A seguito dell’espletamento della prova scritta, farà seguito la valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei alla prova secondo quanto dichiarato in fase di domanda.