Bartolini continua a inserire posizioni di lavoro d'ufficio nella sezione carriere del suo sito web, le quali non prevedono scadenze per candidarsi. Le ricerche in corso sono rivolte a diplomati e laureati: i primi come impiegati operativi e amministrativi mentre i secondi come Hr e compliace specialist. I candidati dovranno utilizzare la stessa sezione menzionata prima per poter inoltrare il curriculum e alle selezioni possono partecipare sia uomini che donne.

Lavoro d'ufficio per diplomati

Per quanto riguarda il lavoro d'ufficio, una prima figura spesso ricercata è l'impiegato operativo.

Nello specifico, il neo assunto avrà il compito di gestire una filiale di Bartolini, ovvero preparerà i documenti delle spedizioni e si occuperà dei pagamenti e della cassa. In più, egli dovrà dedicarsi alle pratiche necessarie per assistere la clientela. Per questo ruolo sono richiesti il possesso di un diploma di ragioneria ed esperienza amministrativa. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o parziale e le sedi lavorative saranno: Aosta, Asti, Bergamo Osio, Bologna Roveri 2, Bra, Brescia centro, Bressanone, Cassino, Como, Cuneo, Desenzano, Forlì, Frosinone, Landriano, Livorno, Mi Liscate 2, Monza, Novara, Olbia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pomezia, Pordenone, Porto Torres, Roma Aurelio, Roma Centro, Rovato, Rovigo, Savona, Schio, Torino Pescarito, Torino Sud, Trento e Varese Malpensa.

L'altra posizione aperta è l'impiegato amministrativo il quale dovrà sollecitare, recuperare i crediti e contabilizzare le fatture. L'azienda richiede persone diplomate in ragioneria o laureate in economia e che conoscano l'inglese. Non viene precisato l'inquadramento ma si lavorerà presso la sede centrale di Bologna.

Alcune offerte di lavoro per laureati

Quanto alle posizioni rivolte ai laureati, vi è l'Hr specialist il quale redigerà, pubblicherà offerte di lavoro e si occuperà dell'intero iter selettivo. In questo caso, i requisiti richiesti sono: laurea in economia, almeno due anni di esperienza, conoscenza dell'inglese e del software Office.

Quanto a inquadramento e sedi valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Infine, un altro ruolo per laureati è il compliance specialist, una figura professionale adibita al controllo aziendale. In particolare, il selezionato verificherà che le procedure applicate in azienda rispettino i canoni etici, le norme contro la corruzione e inerenti la protezione dei dati. Il futuro dipendente dovrà avere una laurea economica, conoscenza dell'inglese ed esperienza nel settore. Il contratto di lavoro prevede uno stipendio adeguato all'esperienza posseduta e si andrà a lavorare nella sede centrale di Bologna.

Come inoltrare la domanda di lavoro

Per inviare la domanda di lavoro è necessario digitare "Bartolini lavora con noi" su un motore di ricerca così da ottenere il link al portale delle carriere.

All'interno di quest'ultimo basterà cliccare su "Consulta le nostre inserzioni" per avere immediatamente l'elenco delle posizioni aperte, tra cui quelle descritte sopra. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e il pulsante rosso "Accedi/Invia curriculum" tramite cui completare la candidatura.