Si profilano nuove assunzioni dall'istituto di credito Credem, attivo nel settore finanziario e bancario.

Credem, infatti, ha recentemente lanciato nuove selezioni di personale da reperire anche fra giovani diplomati che parteciperanno al cosiddetto Progetto Giovani. Inoltre Credem ricerca dei private banker da inserire nelle varie filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Credem seleziona personale

Si tratta di un'opportunità di lavoro per tutti coloro che desiderano far parte di un contesto dinamico e avviare una carriera all'interno di uno dei più importanti istituti di credito presenti in Italia.

Credem continua il piano di investimenti che porterà a varie assunzioni per potenziare il proprio organico: stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul proprio sito istituzionale ha avviato le assunzioni per addetti allo sportello e per private banker, i quali avranno la possibilità di essere inseriti nelle diverse filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Gli interessati alle assunzioni nell'istituto Credem potranno inviare il proprio curriculum vitae online, alla sezione dedicata alla ricezione delle candidature, dove potranno scegliere tra le varie offerte di lavoro attive.

Assunzioni anche con il Progetto Giovani

Le assunzioni, infatti, riguardano giovani diplomati e neo laureati che desiderano avviare un percorso professionale stimolante.

Fondamentale è il cosiddetto Progetto Giovani avviato da Credem volto a inserire nuove figure professionali con il ruolo di addetti allo sportello. Le risorse, infatti, avranno la possibilità di svolgere le seguenti mansioni: assistenza alla clientela nelle varie operazioni di sportello, consulenza nel settore creditizio e attività di cassa e di pagamenti.

Successivamente, avranno la possibilità di progredire con la propria carriera e ricoprire ruoli di responsabilità come nella rete commerciale di Credem, nel ruolo di virtual contact center o nella direzione centrale della Banca in ruoli specialistici come audit, finanza e analisi dei dati presso le sedi presenti ad Andria, Milano e Reggio Emilia.

Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati, neo laureati o professionisti, anche senza esperienza pregressa ma che abbiano una discreta conoscenza del settore finanziario e che siano capaci di relazionarsi con il pubblico. Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato alla stabilizzazione in azienda e le risorse verranno inquadrate inizialmente nella terza area professionale primo livello del CCLN del credito.

I requisiti richiesti per il ruolo di private banker

I private banker, invece, si occuperanno della gestione e dello sviluppo delle relazioni con la clientela. Per questo motivo, le assunzioni sono aperte a persone che abbiano una comprovata esperienza nel settore e che siano in possesso di una conoscenza del settore finanziario nell'ambito del mercato di riferimento. Le assunzioni verranno effettuate presso le varie sedi italiane dell’istituto Credem.