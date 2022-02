Sul sito di Intesa San Paolo sono state pubblicate nuove Offerte di lavoro che interessano laureati in Economia/Giurisprudenza/finanza e diplomati. Per alcune posizioni non è richiesta esperienza e la selezione è aperta ad entrambi i sessi di tutte le età. Si precisa che per inviare il curriculum bisogna visitare il sito di Intesa San Paolo e cliccare la sezione in alto Carrers>posizioni aperte. Poi si dovrà selezionare la nazione d'interesse. In questo modo si aprirà un elenco di tutte le offerte di lavoro disponibili, le quali non sono soggette a scadenze e si rinnovano di giorno in giorno.

Posizioni per diplomati e laureati: si va dal Legal Advisory Markets al Junior Antifraud

La prima posizione disponibile è quelle per Legal Advisory Markets che dovrà provvedere alla redazione/negoziazione/review della documentazione contrattuale relativa all'adesione/partecipazione della Banca a mercati regolamentati. Occorre aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno 4 anni in primari studi legali.

Il candidato ideale è una persona: con una laurea italiana in discipline giuridiche con orientamento economico/commerciale.

Rappresenta un plus il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. La sede di lavoro è Milano. Un'altra posizione aperta è quella per un Assistente Amministrazione Piani Azionari.

La sede di lavoro è Milano.

Fra le principali attività vi è quella di impostare e gestire i flussi informativi per anagrafiche e operatività dei Piani Azionari; presidiare il Desk informativo e di assistenza alle società e ai beneficiari dei Piani Azionari. Vengono richiesti 3-5 anni di esperienza in ruoli analoghi. Occorre avere il Diploma o Laurea in materie economiche e una buona conoscenza degli strumenti finanziari e della normativa fiscale di riferimento.

Si ricercano anche dei Consulenti Finanziari Neo da inserire su tutto il territorio nazionale di un'età compresa fra i 19 ai 32 anni che vogliano intraprendere un percorso professionale nel campo della consulenza finanziaria. Non viene richiesta esperienza.

Dopo uno stage di 6 mesi e il conseguimento dell’abilitazione di consulente finanziario si verrà assunti con contratto misto; due giorni come dipendente e tre giorni come libero professionista.

Bisogna aver conseguito una laurea triennale/magistrale in ambito economico/finanziario e politico/giuridico oppure diploma quinquennale liceo (classico, scientifico, linguistico, socio/economico) o diploma tecnico-commerciale. Il percorso di selezione si compone di più fasi: una video-intervista digitale asincrona e un colloquio individuale.

Si ricercano anche consulenti Finanziari con abilitazione OCF da inserire su tutto il territorio nazionale che hanno un età compresa fra i 21 ai 32 anni. Per tale posizione occorre aver maturato almeno nove mesi di consulenza in prodotti di investimento (certificata ai fini MIFID) e aver superato l’esame OCF per esercitare il ruolo di consulente finanziario.

Anche in tal caso come nella posizione precedente i consulenti finanziari saranno assunti con contratto misto.

Un'altra posizione riguarda il Retail Marketing & Pricing internship. In particolare si cercano ragazze e ragazzi che hanno appena conseguito una laurea in Economia, Matematica, Statistica, Ingegneria gestionale, con interesse per il mondo economico e finanziario. Il neoassunto dovrà raccogliere e analizzare i dati relativi ai diversi mercati. Predisporrà inoltre analisi e ricerche di mercato. Occorre possedere una Laurea in Economia, Matematica, Statistica, Ingegneria gestionale. La sede di lavoro è Milano. Anche in tal caso non è richiesta esperienza.

Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: video intervista digitale e colloquio con i colleghi della struttura interessata.

Viene ricercato anche un Junior Antifraud che nell'ambito dell’antifrode, supporti le attività di monitoraggio e gestione degli eventi fraudolenti attraverso l’utilizzo di strumenti specialistici. Viene richiesta 2/3 anni di esperienza in ambito antifrode. La sede di lavoro è Torino. Anche in questo caso viene prevista una videointervista e un colloquio.

Si assumono infine anche Categorie Tutelate in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 68/99 su tutto il territorio italiano.

Tali nuove reclute matureranno molte competenze in vaie materie: Compliance, Audit, Legal, Crediti, Finanza, Operation, Risorse Umane e Organizzazione, IT, Risk Management.

Stage retribuito a Roma per laureati in materie giuridiche-economiche

Fra gli stage si segnala poi quello in Gestione Contratto di Agenzia, dove la risorsa dovrà analizzare e monitorare tematiche relative alla logistica, il mercato interno/esterno (monitoraggi in/out). Lo stage dura 6 mesi durante i quali, lo stagista acquisterà competenze on the job nell’ambito del Private Banking, imparerà a lavorare in team. Requisiti necessari per candidarsi sono: un percorso di studi in materie giuridiche-economiche, la laurea ottenuta da non oltre 12 mesi e anche un'ottima capacità di utilizzo del pacchetto office (Excel e PowerPoint in particolare). La sede di lavoro è Roma.