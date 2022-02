L'azienda di spedizioni Bartolini ha recentemente aperto le ricerche per posizioni di lavoro d'ufficio all'interno della sezione carriere del suo portale web.

In particolare, le ricerche in corso attualmente riguardano il ruolo di impiegato operativo per il quale è sufficiente essere diplomati e i ruoli di hr specialist e junior developer piattaforme cloud per i quali verranno valutati invece soggetti laureati. Per partecipare alla campagna assunzioni è necessario utilizzare la sezione apposita del sito aziendale Bartolini. Non sono previste date di scadenza.

Ricerche di personale per lavoro d'ufficio

Tra le figure professionali ricercate da Bartolini [VIDEO]per lavoro d'ufficio compare l'impiegato operativo. Il candidato che verrà assunto dovrà poi preparare quotidianamente i documenti delle spedizioni, inserirà le informazioni riguardanti le partenze, risponderà alle esigenze della clientela e risolverà le problematiche che possono emergere dalle operazioni svolte all'interno di una filiale.

L'azienda richiede il possesso di un diploma di scuola superiore, preferibilmente da ragioniere ed esperienza in campo amministrativo. L'inquadramento prevede turni sia a tempo pieno che parziale. I luoghi di lavoro sono nelle seguenti filiali: Aosta, Asti, Bergamo Osio, Bra, Brescia Centro, Cassino, Cuneo, Desenzano, Forlì, Milano Liscate 2, Modena, Monza, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pordenone, Roma Centro, Rovato, Rovigo, Rovigo Messaggeria, Savona, Schio, Torino Orbassano, Torino Pescarito, Torino Sud e Trento.

Ricerche di lavoro per laureati

Un'altra figura ricercata è l'hr specialist. Il futuro dipendente redigerà e pubblicherà le Offerte di lavoro, controllerà i sistemi di candidatura, visionerà i curriculum e potrà chiamare a colloquio. In questo caso, viene richiesta una laurea in ambito economico, minimo due anni di esperienza in questo ambito, conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office.

Il lavoro si svolgerà presso la sede di Bologna.

Infine, è aperta la ricerca di junior developer piattaforme cloud, il quale avrà il compito di realizzare programmi, siti web e piattaforme cloud, ovvero tutti quei sistemi tecnologici necessari a gestire le procedure aziendali. Al nuovo assunto è richiesta una laurea in ambito scientifico, la conoscenza dei linguaggi di programmazione indicati nel dettaglio dall'annuncio ufficiale e dell'inglese.

L'inquadramento prevede formazione teorico-pratica del candidato, possibilità di lavoro da casa, assicurazione sanitaria e buoni pasto. Il lavoro si svolgerà presso la sede di Bologna.

Come inviare il curriculum online

Per inviare il curriculum online bisogna digitare 'Bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da avere accesso al portale del lavoro.

Una volta all'interno del sito apparirà la scritta 'Consulta le nostre inserzioni' condurrà direttamente all'elenco delle posizioni aperte, comprese le tre descritte sopra. A questo punto occorre selezionare la propria scelta per leggerne la descrizione e infine cliccare sul pulsante 'Accedi/Invia curriculum' per completare la candidatura online.