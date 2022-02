In questo mese di febbraio 2022 continuano le assunzioni da parte di Poste Italiane che, in particolare, cerca postini e corrieri in tutta Italia.

Nel solo territorio della Lombardia si ricercano precisamente 1061 nuovi portalettere, di cui 700 avranno contratti a tempi indeterminato, mentre altri 361 saranno inquadrati a tempo determinato. L'assunzione avverrà con contratto a tempo determinato e rappresenta il primo step per una possibile assunzione definitiva, che spesso passa con il meccanismo delle cosiddette "stabilizzazioni", per quanti hanno già lavorato con Poste per almeno sei mesi.

Lo stipendio del postino oscilla da 1.200 a 1.400 euro netti al mese.

Ma tali assunzioni sono valide anche per il resto del territorio nazionale. Queste offerte attualmente aperte in Poste Italiane scadono il prossimo 13 febbraio.

Requisiti per inoltrare la domanda e scadenza

Quanto ai requisiti per inoltrare la domanda si richiede innanzitutto la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, oltre alla patente di guida in corso di validità. Il candidato ideale, inoltre, dovrà avere una buona memoria fotografica e un buon senso dell'orientamento. Non sono richieste conoscenze professionali specialistiche. Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Le province e località di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. La scadenza per l'inoltro della candidatura è fissata al 13 febbraio entro le ore 23:59.

Iter della selezione e mansioni previste

Quanto all'iter della selezione viene previsto innanzitutto un primo test attitudinale, il quale verrà effettuato dopo la ricezione da parte del candidato di una comunicazione telefonica di Poste Italiane.

Dopo questa prima fase seguono un colloquio e poi la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Fra le mansioni previste vi è il servizio di consegna della corrispondenza (raccomandate, telegrammi, lettere private, bollette, comunicazioni ecc.) e di piccoli pacchi in zone prestabilite.

Il giro delle consegne presuppone la percorrenza di un determinato percorso di solito indicato dal servizio postale che indica il tragitto corretto da seguire. Il dipendente è poi tenuto al tracciamento dei pacchi, rispettando i tempi di consegna previsti e avvisando chi di dovere in caso di mancata consegna.