Il gruppo bancario Unicredit ha aperto sul suo sito ufficiale delle nuove posizioni per selezionare personale con diploma o laurea nel proprio organico. In particolari i profili professionali maggiormente richiesti riguardano collaboratori, i consulenti e gli agenti senza esperienza. Per le candidature non è previsto un termine di scadenza.

Le posizioni aperte da Unicredit

Fra i profili attualmente ricercati dal gruppo bancario vi sono il Consulente Direct per le sedi di Milano, Torino, Bologna/Modena, Verona, Roma, Napoli, Palermo. I neoassunti si dedicheranno alla gestione della relazione con i clienti al fine di soddisfarne i loro bisogni.

Occorre esser proattivi nell’intercettare le necessità dei clienti cogliendo le opportunità commerciali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi, ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni. Si deve aver conseguito una laurea di primo o secondo livello in materie economiche, giuridiche, matematiche, o scienze politiche. Fra i requisiti richiesti c'è l'abilità nella relazione con i clienti e nel problem solving. Non viene richiesta alcuna esperienza. Prevista remunerazione a provvigione.

Si ricercano poi anche Agenti in Attività Finanziaria di UniCredit Spa da inserire nella propria rete commerciale Agenti (myAgents), diffusa su tutto il territorio nazionale.

Gli stessi devono esser iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Provvederanno a sviluppare e acquisire la clientela attuale e prospect, distribuendogli proncipalmente prodotti bancari. La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale. Richiesto Diploma di maturità, gradita anche la laurea ad indirizzo giuridico, economico e finanziario.

L'agente poi deve avere un attitudine ad operare in un contesto dinamico come imprenditore autonomo. Eventuali precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non indispensabile alla candidatura. Si offre rapporto da lavoratore autonomo, contratto di monomandato in esclusiva.

Un'altra posizione attiva è quella per Collaboratore di UniCredit MyAgents da inserire nella propria rete commerciale di collaboratori, diffusa su tutto il territorio nazionale.

Occorre aver superato la prova valutativa di cui all’art. 128-novies, comma 1° del TUB. Titolo di studio richiesto è il diploma di maturità o la laurea ad indirizzo giuridico, economico e finanziario. Occorre poi la predisposizione ad attività di vendita e di interazione con i clienti e forti motivazioni alla crescita e all’apprendimento di prodotti e strumenti bancari e finanziari. Si offre apporto da lavoratore autonomo, contratto di monomandato in esclusiva. Anche in questo caso non è necessaria alcuna esperienza sul campo.

Come sarà il processo di selezione?

Per quanto riguarda l'iter della selezione viene previsto l'invio del cv alla mail preposta. Il personale delle risorse umane provvederà a valutare i vari curriculum e selezionerà i candidati ritenuti idonei sottoponendoli ad un colloquio.