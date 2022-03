Ancora assunzioni nell'azienda Acqua & Sapone, operante nel settore della grande distribuzione organizzata e nelle vendite di prodotti per la cosmetica, profumeria e igiene personale. In particolare, sono aperte le assunzioni per assistenti alle vendite da inserire nei molteplici punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni aperte in Acqua & Sapone

Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale Acqua & Sapone, nella sezione "Lavora con noi", adibita alla ricezione dei curriculum vitae. Lavorare in Acqua & Sapone vuol dire far parte di una realtà in continua crescita, nella quale le risorse potranno conoscere le tecniche essenziali di vendita e progredire dal punto di vista lavorativo nel settore della grande distribuzione organizzata.

Tutti coloro che riusciranno a superare le selezioni, infatti, avranno modo di essere affiancati da professionisti del settore allo scopo di apprendere le conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti in completa autonomia. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito Acqua & Sapone, le posizioni sono aperte per le sedi presenti in Puglia, Basilicata, Saronno in provincia di Varese, Cologno Monzese (Milano), Megnano (Milano), Copertino in provincia di Lecce, Vimodrome (Milano), Costa Volpino (Bergamo), Bari e nei punti vendita presenti in Abruzzo, Molise, Marche e Lombardia.

Posizioni aperte per addetti alle vendite

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano assistenti alle vendite che si occuperanno della gestione del proprio reparto e dell'approvvigionamento dell'area vendita.

Assisteranno e forniranno adeguate informazioni alla clientela al fine di rendere confortevole e piacevole la loro esperienza di vendita. Inoltre, avranno un ruolo di responsabilità nella sistemazione della merce negli scaffali e si occuperanno di prezzare correttamente i prodotti Acqua & Sapone. Informeranno la clientela sulle promozioni in corso, prepareranno gli ordini per il punto logistico al fine di un corretto approvvigionamento del negozio e gestiranno le operazioni di incasso.

I requisiti richiesti, non serve il diploma

Le risorse dovranno essere in possesso di ottime capacità di relazione con la clientela, predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di apprendimento, ottime capacità di pianificazione e di gestione delle eventuali problematiche riscontrate dalla clientela. Inoltre, viene richiesta una propensione al lavoro di squadra e interesse alla crescita professionale, conoscenza dei software gestionali e del pacchetto Office e orientamento al risultato. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare il proprio curriculum vitae direttamente online.