Eurospin è una società italiana che da anni opera nel settore della grande distribuzione, ottenendo ottimi risultati in termini di fatturato e cercando sempre di garantire prodotti di qualità a prezzi contenuti.

Possiede oltre 1200 punti vendita diffusi sia in Italia, sia in Slovenia e Croazia e per questo motivo è sempre alla ricerca di nuovo personale da impiegare in varie posizioni, nei suoi negozi siti in tutto il Paese.

Assunzioni per addetti alle vendite

Eurospin è spesso alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico.

In questo momento, le assunzioni interessano in particolar modo la figura di addetti alle vendite, per i quali sono aperte le selezioni in numerose regioni Italiane: Marche, Lombardia, Puglia, Campania, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria, Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata.

Per consultare la lista delle singole città interessate, invece, si consiglia ai potenziali candidati di recarsi nell'apposita sezione del sito web della società, in cui è presente la lista delle posizioni ricercate in quel momento.

Requisiti e caratteristiche della mansione da svolgere

Gli addetti alle vendite sono coloro che, all'interno dei vari negozi, svolgono tutte quelle attività necessarie per un’efficace gestione del punto vendita stesso. Tra le mansioni che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere vi sono:

rispetto del layout merceologico,

attività di cassa,

assistenza alla clientela,

disposizione prodotti sugli scaffali.

Per poter inviare la propria candidatura, non sono richiesti particolari titoli di studio o specifici requisiti, ma è sufficiente che i candidati abbiano buone doti comunicative, flessibilità, propensione verso i clienti, capacità di lavorare in team e serietà.

Tra gli altri requisiti richiesti, inoltre, ci saranno l'essere automuniti, l'essere disponibili ad effettuare il lavoro su turni e l'essere residenti in zone limitrofe al punto vendita in cui si verrà eventualmente assunti.

Modalità di candidatura

Le candidature dovranno essere inviate direttamente attraverso il sito web di Eurospin.

Nella sezione "lavora con noi", si potrà selezionare l'opzione "lavorare nei punti vendita" per visionare la lista di tutti gli annunci relativi ai negozi.

A questo punto, una volta selezionato l'annuncio di proprio interesse, ci si dovrà cliccare sopra per aprirlo; nella parte inferiore di ciascun annuncio è posizionato un form che permetterà al candidato di caricare il proprio CV.