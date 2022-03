Assunzioni in corso nell'azienda Bricocenter, operante nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito vendite di prodotti da ferramenta, falegnameria, giardinaggio e fai da te. Le assunzioni, si concentrano su addetti alle vendite in vari reparti e addetti alla gestione della logistica.

Assunzioni Bricocenter, candidature online

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente tramite procedura telematica, alla sezione dedicata alle selezioni che si trova sul portale Bricocenter. Si tratta di una buona opportunità per molti giovani disoccupati che desiderano intraprendere un'attività lavorativa nel settore della grande distribuzione organizzata e crescere dal punto di vista professionale nell'ambito vendite.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, Bricocenter ha attivato le assunzioni per addetti vendita da inserire nei punti vendita di Milano, Frosinone, Mantova, Castelletto Ticino in provincia di Novara e Salerno. Inoltre, viene richiesta la figura di addetto alla logistica da inserire nei centri di distribuzione di Castelletto Ticino (Novara), Ascoli Piceno, Vertemate in provincia di Como e Olgiate Olona (Varese).

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alla vendite saranno responsabili dell'accoglienza ai clienti, fornendo le informazioni necessarie sulle promozioni in corso, accompagneranno la clientela nelle varie fasi di acquisto, contribuiranno allo sviluppo delle competenze della squadra e prenderanno parte alle iniziative dedicate alla clientela.

Per candidarsi a questa posizione, sarà necessario un diploma di maturità, esperienza maturata nel settore vendite, passione per il retail, buona conoscenza della strumentazione digitale e capacità di rapportarsi in gruppo.

I requisiti richiesti per addetti alla logistica

Tutti coloro che si candideranno per la posizione di addetto alla logistica, invece, dovranno occuparsi dello smistamento della merce, dell'approvvigionamento del punto vendita, della movimentazione della merce nel magazzino e della presa in carico degli ordini provenienti dal punto vendita.

Anche in questo caso sarà necessario un diploma, esperienza nel settore logistica, passione per la vendita e ottime capacità di organizzazione. L'azienda offre un piano di assicurazione sanitaria, uno smartphone che servirà per comunicare con i colleghi, una formazione continua e continui affiancamenti on the job per l'apprendimento delle proprie mansioni.

Le candidature per le assunzioni in Bricocenter potranno essere inoltrate online alla sezione "Lavora con noi" presente sul portale Bricocenter, dove si potranno allegare i propri curriculum vitae corredati da una lettera di presentazione.