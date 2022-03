Intesa Sanpaolo inserisce giornalmente posizioni di lavoro d'ufficio all'interno della sua piattaforma dedicata alle carriere. Tra queste ci sono attualmente anche quelle di consulente finanziario abilitato e neo, junior functional analyst.

Le tre offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati, non sono riportate scadenze entro cui potersi candidare. Il cv online va inviato tramite la piattaforma nominata prima.

Lavoro d'ufficio in Intesa Sanpaolo per diplomati e laureati: consulenti finanziari abilitati e neo

Quanto al lavoro d'ufficio rivolto a diplomati e laureati, Intesa Sanpaolo cerca consulenti finanziari abilitati e neo.

I primi dovranno gestire le filiali e il portafoglio clienti assegnato con lo scopo di aumentarne la capacità di produrre reddito. Le persone selezionate dovranno avere tra i 21 e i 32 anni, un diploma di scuola superiore o una laurea in ambito economico, finanziario o giuridico, nove mesi di esperienza nella consulenza finanziaria e sarà necessario aver superato l'esame da consulente finanziario. L'inquadramento prevede due giorni di lavoro part-time a tempo indeterminato in filiale con retribuzione fissa più tre giorni di lavoro autonomo provvigionale per gestire il portafoglio clienti. Si lavorerà tra le sedi sparse in Italia.

Intesa Sanpaolo cerca anche consulenti finanziari neo, ovvero giovani tra i 19 e i 32 anni da avviare a questa professione attraverso uno stage di 6 mesi.

Dopo tale periodo formativo il candidato affronterà l'esame abilitativo il cui esito positivo consentirà l'applicazione delle condizioni contrattuali miste ripotate per la posizione precedente. Anche in questo caso potranno partecipare alle selezioni candidati diplomati o laureati i quali lavoreranno nelle varie filiali della Banca.

Intesa Sanpaolo cerca laureati come junior functional analyst

Intesa Sanpaolo cerca anche laureati per il ruolo di junior functional analyst. Il candidato idoneo si occuperà di specifiche mansioni, ad esempio: analizzerà i punti di forza e debolezza delle procedure aziendali, preparerà un documento in cui risulta se tali procedure siano adeguate per determinati programmi informatici, seguirà la realizzazione e lo stato di mantenimento del software necessario al corretto funzionamento del sistema informatico aziendale.

I requisiti richiesti dall'azienda sono: possesso di un diploma in questo campo o di una laurea in matematica, fisica o ingegneria informatica, esperienza di 1 anno, conoscenza di Office, dell'inglese e dei programmi DBSQL e NOSQL. Non vi è cenno del contratto di lavoro per cui si presume se ne parli al colloquio. La sede lavorativa sarà Torino.

Invio del cv online

L'invio del cv online è possibile digitando per prima cosa 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca.

Tale azione consentirà di avere il link al portale del lavoro e all'interno di quest'ultimo basterà cliccare su 'Vai a tutte le posizioni' per poter vedere le Offerte di lavoro, comprese le tre descritte sopra. Un click sulla propria scelta ne mostrerà i dettagli e infine si potrà utilizzare il pulsante 'Candidati ora' per ultimare la candidatura.