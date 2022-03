Ancora assunzioni nella nota multinazionale del settore dolciario Ferrero. L'azienda è interessata al reperimento di nuova forza lavoro da inserire negli stabilimenti presenti in Italia. Nel dettaglio, ha aperto le assunzioni per operai e addetti alla manutenzione che potranno presentare la propria candidatura per via telematica.

Ferrero apre le assunzioni per profili diplomati e non

Si tratta di una buona opportunità professionale per tutti coloro che desiderano far parte di un'azienda in costante crescita e avviare un percorso di crescita professionale all'interno di una delle principali multinazionali del settore dolciario.

Ferrero ha recentemente avviato le assunzioni per operai da inserire nelle sedi di Balvano (Potenza), Alba in provincia di Cuneo, Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). Inoltre, ricerca addetti alla manutenzione elettronica che, invece, opereranno nello stabilimento di Potenza.

Si ricercano operai di stabilimento

Tutti coloro che si candideranno per la posizione di operaio dovranno garantire il corretto funzionamento dei macchinari al fine di proseguire il ciclo produttivo. Si occuperanno del confezionamento dei prodotti finiti da immettere sul mercato e segnaleranno eventuali guasti agli addetti alla manutenzione. Per candidarsi alla posizione di operaio vengono richiesti: ottime capacità nella risoluzione delle problematiche, capacità di lavorare in team, propensione ai lavori manuali ed operativi, capacità di relazionarsi con i colleghi e ottime capacità di pianificazione e di organizzazione del proprio lavoro in completa autonomia.

I requisiti richiesti per gli addetti alla manutenzione

Gli addetti alla manutenzione elettronica, invece, dovranno occuparsi della riparazione dei guasti, dell'analisi di eventuali anomalie riscontrate durante la produzione ed effettuare la diagnostica su impianti elettrici, teleruttori, motori e valvole. Inoltre, si occuperanno degli azionamenti per motorizzazioni e PLC.

Per candidarsi a questa posizione saranno necessarie ottime conoscenze in materia elettronica ed elettrotecnica, capacità nell'analisi dei guasti, attitudine al problem solving, attitudine al lavoro di squadra, proattività e propensione al lavoro su turnazioni. Sarà necessario anche il possesso di un diploma di maturità, conoscenza di PLC, mentre non servirà una pregressa esperienza maturata nello stesso settore.

Gli interessati alle assunzioni nella multinazionale Ferrero potranno consultare le Offerte di lavoro attualmente aperte e, dopo aver scelto la posizione di proprio interesse, potranno allegare il curriculum vitae direttamente online utilizzando l'apposito form messo a disposizione dall'azienda.