UniCredit in questo mese di marzo ha pubblicato vari annunci di lavoro rivolti a persone laureate e diplomate. In particolare le figure richieste sono anche consulenti di filiale, fiscalisti, legali e diplomati da inserire nelle filiali di alcune città d'Italia. Gli interessati possono inviare il proprio Cv direttamente online collegandosi al sito web di UniCredit, cliccando sulla sezione "Offerte di lavoro". Non ci sono termini di scadenza da tenere d'occhio e la ricerca è aperta a entrambi i sessi senza limiti d'età.

Aperte le selezioni per vario personale in Unicredit

Unicredit ha aperto le selezione per un Internship Legal Department (tirocinio ufficio legale) a Milano da inserire a tempo pieno nel suo Legal Department che collaborerà con i membri dello stesso nella predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale, nella gestione dei contenziosi in essere, nello svolgimento delle attività di segreteria del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi Aziendali e nella prestazione di attività di consulenza legale alle diverse strutture della società.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: laurea magistrale in Giurisprudenza; ottima conoscenza del diritto civile; ottima conoscenza della lingua inglese.

Non sono richieste esperienze pregresse.

Fra le figure da inserire c'è anche il Consulente di Filiale per la sede di Milano, che ha il compito di gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni, promuovere l’utilizzo dei canali remoti e digitali per ampliare i punti di contatto con i clienti. Fra i requisiti necessari c'è il possesso di una laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche, matematiche, scienze politiche e della comunicazione, con ottima votazione.

Bisogna poi avere dimestichezza con gli strumenti digitali, esprimere passione, energia e positività. Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato, per iniziare il percorso di crescita e di carriera chiaro e definito

Non son richieste esperienze pregresse. Un'altra figura ricercata è il Financial Sponsor Solutions responsabile dell'organizzazione e della sottoscrizione di operazioni di finanziamento del debito per i clienti di private equity.

Lo stesso si occuperà di sviluppare relazioni con i clienti al livello appropriato per garantire una stretta interazione con gli stessi. Deve poi contribuire a creare un ambiente sano e amichevole all'interno del team a tutti i livelli e formare laureati e analisti all'interno del team. Fra i requisiti c'è la laurea in finanza, economia aziendale, economia o ingegneria e almeno 2 anni di esperienza nel settore delle banche d'affari e di investimento. La sede di lavoro è Milano. Ancora si ricercano candidati che dovranno far parte di una struttura in “Markets & Treasury Process and Operational Excellence” (mercati e processi di tesoreria), che dovrà partecipare a progetti di Client Risk Management e iniziative di business, acquisendo così un'ampia prospettiva dei processi strategici a livello di Gruppo.

Inoltre dovranno analizzare i requisiti normativi, le raccomandazioni di audit/conformità e identificare e implementare soluzioni. Il candidato ideale è uno studente di Economia e Commercio, Ingegneria, con un'ottima media che ha una solida mentalità di problem solving e capacità di lavorare in team. Non sono richieste esperienze pregresse. Ancora si assumono Consulenti UniCredit Direct nelle sedi di Bologna, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona che si occuperanno della relazione con i clienti tramite i canali remoti: voce, chat, e-mail. Lavoreranno in un team dinamico dove potranno mettere in campo le loro competenze ed accrescerle nel tempo. Anche in questo caso c'è bisogno di una laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche, matematiche, scienze politiche e della comunicazione, con ottima votazione.

Si offre contratto di Apprendistato Professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato.

Ricercati anche diplomati come Customer Assistant

Fra le figure che devono esser in possesso del diploma troviamo il Customer Assistant che deve interagire con clienti di ogni generazione richiedendo consulenze sostenibili esclusive e servizi focalizzati sulle loro esigenze e priorità specifiche. Le sedi di lavoro sono in: Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Bisogna avere la capacità di lavorare sotto pressione, abilità relazionali e di networking. Viene previsto un iniziale contratto di apprendistato nel settore bancario.