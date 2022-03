Nella sezione carriere del sito istituzionale di Bosch sono presenti varie posizioni di lavoro d'ufficio. Ad esempio, emergono le ricerche delle seguenti figure professionali: credit controller, industrial and plant controlling e retail marketing specialist. Per candidarsi a queste offerte di lavoro non ci sono scadenze da rispettare e accedendo alla sezione nominata prima è possibile inviare il cv online.

Bosch: lavoro d'ufficio come credit controller

In merito al lavoro d'ufficio come credit controller, Bosch sta cercando personale per determinati compiti, per esempio: verifica della possibilità di fare credito a un cliente, consenso agli ordini di acquisto, emissione delle fatture, redazione delle scritture contabili relative ai clienti e controllo dei conti.

Tra i requisiti richiesti per questo tipo di lavoro vi è principalmente il possesso di una laurea in economia e di competenze in ambito contabile. Non meno importanti saranno la conoscenza di Office e SAP. Il lavoratore sarà inquadrato a tempo pieno e potrà svolgere l'incarico anche da remoto. La sede lavorativa principale sarà Torino.

Bosch seleziona industrial and plant controlling e retail marketing specialist

Per conto della società Bosch Rexroth Oil Control sono ricercate persone per il ruolo di industrial and plant controlling. Tale figura professionale svolgerà le seguenti mansioni: definizione delle specifiche dei nuovi prodotti e controllo dei cambiamenti di un prodotto esistente, verifica e analisi di tutti i costi derivanti dalla realizzazione o uso di un impianto e della sua capacità di produrre reddito, rilevamento delle spese affrontate per un progetto industriale.

L'azienda richiede: laurea in ingegneria industriale o economia aziendale, conoscenza dell'inglese e in via facoltativa esperienza pregressa in questo settore. Si lavorerà full-time a Nonantola (MO).

Riguardo alla selezione per la posizione di retail marketing specialist, Il candidato idoneo dovrà pianificare le attività di marketing, decidere sull'assortimento dei prodotti e sulle promozioni da attuare nei punti vendita e infine controllare il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Per esercitare al meglio questo lavoro l'azienda ha bisogno di laureati in economia che abbiano passione per il marketing e 1 anno di esperienza in questo campo. Gradita anche la conoscenza dell'inglese e di Office. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno da svolgere presso la sede di Milano. Prevista anche la possibilità di lavorare in modalità smart working.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online bisogna digitare per prima cosa 'bosch lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà il link del portale dedicato alle carriere e all'interno di quest'ultimo basterà cliccare su 'Trova lavoro' per avere a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro. A questo punto, un click su una delle posizioni descritte sopra ne mostrerà le caratteristiche più il pulsante necessario a concludere la candidatura.