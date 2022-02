Bosch continua a tenere aperte posizioni di lavoro d'ufficio tra le quali si possono considerare le seguenti: addetto inserimento ordini, buyer junior e ragioniere. Per partecipare alle selezioni è necessario utilizzare la sezione carriere del portale aziendale e ciascun annuncio non prevede una scadenza entro cui candidarsi. Si precisa anche che le ricerche in corso sono rivolte sia a uomini che a donne e non ci sono limiti di età per presentare le candidature.

Lavoro d'ufficio per Bosch

Tra le figure ricercate per lavoro d'ufficio vi è l'addetto inserimento ordini il quale collaborerà al lancio di nuovi sistemi di data entry, supporterà il servizio clienti nell'evasione degli ordini e assisterà la clientela.

Per questo ruolo Bosch richiede una laurea economica o in ingegneria gestionale, ottima conoscenza dell'inglese, in via facoltativa del tedesco e dimestichezza con l'uso di Office e SAP. Dell'inquadramento viene detto che si lavorerà full-time presso la sede di Cernusco sul Naviglio (MI).

Un'altra posizione aperta è il buyer junior il quale per conto della società di prodotti idraulici Bosch Rexroth Oil Control aiuterà il suo team nell'analisi della componentistica da acquistare, nella scelta dei fornitori e durante il processo di esternalizzazione di alcune produzioni all'Estero. Il candidato ideale dovrà conoscere bene le tecniche di disegno industriale, di trattamento termico, Office, l'inglese e preferibilmente il tedesco.

Il contratto di lavoro sarà full-time e si andrà a lavorare a Nonantola (MO).

Infine l'azienda seleziona personale da impiegare come ragioniere. Nel caso di tale figura ricercata per la contabilità dei fornitori, il lavoratore si occuperà del controllo e registrazione delle fatture passive provenienti da fornitori italiani e cinesi.

L'azienda ha bisogno di persone laureate in economia o finanza, con almeno 3 anni di esperienza in questo specifico settore contabile e che conoscano bene l'inglese e gli applicativi SAP e Office. Si lavorerà a tempo pieno a Offanengo (CR). Quanto al caso della ricerca del ragioniere per la contabilità clienti il candidato si occuperà della fatturazione attiva e le condizioni contrattuali e la sede sono le stesse riportate per la posizione rivolta ai fornitori.

Candidature online

Le candidature online si effettuano digitando 'bosch lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da ottenere il link al portale delle carriere. All'interno di questo sarà necessario cliccare sul pulsante 'Trova lavoro' per avere a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le posizioni descritte finora. Cliccando infine la propria scelta si potrà leggere il dettaglio delle caratteristiche e utilizzando il pulsante 'Mi interessa' si potranno inserire i dati del proprio curriculum.