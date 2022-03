Il concorso ordinario Scuola per assumere circa 33mila docenti di ruolo è partito il 15 marzo e si concluderà il 22 aprile 2022.

La procedura pubblica permetterà di stabilizzare i docenti precari che riusciranno a superare la prova scritta e la prova orale. I partecipanti non devono avere avuto necessariamente esperienza pregressa come insegnanti, tuttavia devono essere in possesso di requisiti specifici.

Scuola: Lombardia e Lazio tra le regioni più scelte per il concorso pubblico

I candidati sostengono le prove per accedere al ruolo all'interno della regione in cui hanno presentato domanda.

Si tratta di una prova scritta di 50 domande computer-based della durata di 100 minuti, differente in base alla classe di concorso e alla tipologia di posto per cui si concorre. Coloro che riusciranno a superare questa fase, potranno accedere a quella orale: il colloquio avrà una durata massima complessiva di 45 minuti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. La commissione giudicatrice, quando saranno terminate le operazioni relative alla prova scritta, sarà chiamata a valutare la prova orale e i titoli. Per alcune cdc, inoltre, potrebbe essere aggiunta anche una prova pratica. Infine saranno stilate delle graduatorie di merito regionali, distinte per cdc e tipologia di posto.

Le regioni per cui gli aspiranti hanno presentato più domande di partecipazioni sono: Lombardia (62.580 istanze), Lazio (52.882) e Campania (49.213). Il 64% dei candidati è di sesso femminile, il 36% di sesso maschile. Rispetto all’età è maggioritaria la presenza dei giovani: il 30,4% degli aspiranti professori ha un’età fino a 30 anni

Concorso ordinario: i requisiti dei partecipanti alla procedura pubblica

Le iscrizioni per partecipare al concorso pubblico ordinario erano state aperte nell'estate del 2020.

In seguito, però, era stato bandito solo per le classi di concorso Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), mentre gli aspiranti delle altre cdc hanno atteso fino al 15 marzo 2022. Le prove, infatti, sono cominciate e si concluderanno il 13 aprile. Al fine di partecipare alla procedura è necessario essere in possesso di un diploma di laurea magistrale.

Gli aspiranti che concorrono per il sostegno, oltre alla suddetta laurea, devono possedere un titolo di specializzazione per lo specifico grado.

Gli insegnanti che si sono presentati per il posto comune devono poter accedere, mediante gli esami conseguiti nel proprio percorso accademico, alla classe di concorso d'insegnamento oppure un titolo di abilitazione alla specifica cdc.