Il ministero dell'istruzione ha riaperto le graduatorie a esaurimento (GaE) per aggiornare gli elenchi dei docenti precari storici della scuola. Ammessi a presentare domanda di conferma o di reinserimento nelle graduatorie sono i docenti e gli educatori inclusi nelle GaE che possono, peraltro, procedere con l'aggiornamento del proprio punteggio. La domanda deve essere presentata anche dai docenti che vogliano rimanere nelle graduatorie senza aggiungere altri titoli. L'istanza, inoltre, riguarda anche l'inclusione nelle graduatorie dei docenti che erano stati depennati dalle GaE a seguito degli ultimi aggiornamenti.

Si tratta dei docenti che non avevano presentato domanda in precedenza e che adesso hanno la possibilità di rientrare nelle graduatorie. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 di lunedì 21 marzo alle 23:59 del 4 aprile 2022.

Scuola, domanda di inclusione nelle graduatorie GaE per i docenti che erano stati depennati

L'aggiornamento delle graduatorie dei precari storici della Scuola è prevista dal provvedimento del ministero numero 60 del 10 marzo scorso 2022. Per i docenti che erano già inseriti nelle graduatorie a esaurimento prima di essere depennati, non c'è bisogno di indicare nuovamente i titoli in possesso al momento dell'esclusione. Si dovranno indicare esclusivamente i nuovi titoli maturati dalla data di uscita dalle graduatorie fino al momento in cui provvedono a presentare nuovamente la domanda di inclusione nelle GaE, incrementando pertanto anche il punteggio risultante negli elenchi.

In tal caso si tratta dunque di reinserimento nelle graduatorie a esaurimento. Inoltre, gli esclusi dalle GaE potranno ritornare nelle graduatorie recuperando il punteggio maturato fino al momento in cui sia avvenuta la cancellazione per non aver presentato la domanda.

Graduatorie GaE scuola 2022, chi deve presentare domanda di aggiornamento e conferma?

La domanda di aggiornamento o di inserimento nelle graduatorie GaE deve essere presentata dai docenti precari della scuola o dagli aspiranti educatori inclusi a pieno titolo oppure con riserva nella prima, seconda, terza fascia o in quella aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento istituite per ogni provincia.

Con la presentazione dell'istanza, i docenti e gli educatori possono pertanto chiedere o la permanenza nelle graduatorie oppure l'aggiornamento dei titoli che permettano di incrementare anche il punteggio con il quale risultano negli elenchi. Gli iscritti con riserva potranno richiedere la permanenza nelle graduatorie ugualmente con riserva.

Scuola, iscrizione o conferma dei docenti precari nelle graduatorie GaE 2022: si può chiedere il trasferimento?

La riapertura delle graduatorie GaE permette, ai docenti precari della scuola, di poter chiedere il trasferimento in un'altra provincia rispetto a quella nella quale si è collocati. Il trasferimento comporta l'inclusione nel relativo elenco della provincia di trasferimento, nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio maturato, eventualmente da incrementare con la presentazione dei nuovi titoli conseguiti.

Il trasferimento può avvenire anche per ragioni di maggiori opportunità di assunzione nella scuola in una provincia con più possibilità di ottenere la stabilizzazione in ruolo o chance di supplenza.

Scuola, graduatorie docenti precari: ecco come verificare in quale province ci sono più possibilità assunzioni o supplenze

A tal proposito, i docenti precari della scuola potranno visualizzare una specifica piattaforma del sito della Pubblica Istruzione nella quale scegliere il trasferimento di graduatoria per maggiori opportunità di assunzione o di supplenza. La piattaforma è raggiungibile nella sezione "Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo", raggiungibile all'indirizzo https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/ graduadesauri/ricercaGraduatoria/load.do nel quale viene richiesto al docente di inserire:

la tipologia dell'insegnamento;

la fascia della graduatoria;

la provincia;

la lingua.

Scuola, quali possibili assunzioni docenti precari dalle graduatorie a esaurimento per il 2022-2023

Ad oggi, nelle graduatorie a esaurimento della scuola sono inseriti 52.000 docenti precari circa.

Dal numero totale è necessario sottrarre circa 10.000 insegnanti che sono stati già stabilizzati a tempo indeterminato e che, dunque, sono in via di uscita dalle graduatorie. Altri 18.500 docenti sono inseriti nelle GaE con riserva perché hanno dei contenziosi con l'Amministrazione pubblica. Si tratta, essenzialmente, dei diplomati magistrali che sono nella prima fascia di riserva che potrebbero essere esclusi dalle graduatorie dopo le sentenze negative del Consiglio di Stato.