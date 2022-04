Ferrovie dello Stato ha aggiornato le Offerte di lavoro sulla sua piattaforma. Attualmente offre opportunità di lavoro per diplomati nel ruolo di operatore manutenzione rotabili per la fascia d'età 18-29 e nel ruolo di operatore specializzato manutenzione infrastrutture per over 30. Inoltre cerca assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche con diploma o laurea (requisito non obbligatorio). Le domande di candidatura devono essere inoltrate esclusivamente online.

Offerte di lavoro per diplomati in Fs: si cercano operatori manutenzione rotabili e operatori specializzati

Il gruppo Fs ha aperto posizioni di lavoro per diverse fasce d'età anche per risorse prive di esperienza. In primo luogo sta selezionando operatore manutenzione rotabili che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e un diploma nella scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico. Siccome la sede lavorativa è nella provincia di Bolzano, è richiesta anche la conoscenza del tedesco. La scadenza per candidarsi è al 2 maggio 2022, mentre il tipo di contratto è di apprendistato.

L'operatore specializzato manutenzione infrastrutture è una figura che gestisce le operazioni inerenti le infrastrutture del gruppo Fs.

Per tale posizione si selezionano diplomati over 30 nei settori: costruzioni, tecnico, elettronico, meccanico, telecomunicazione e informatica. Inoltre è richiesta la patente di guida in corso di validità, residenza nella provincia di Bolzano e attestazione di appartenenza linguistica. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato mentre le risorse saranno impiegate nelle città di: Vipiteno, Chiusa, Bolzano, Brennero e Brunico.

La scadenza per inviare la domanda è il 30 aprile 2022.

Lavoro Ferrovie dello Stato: opportunità per assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche

L'assistente lavori realizzazione opere tecnologiche si occupa di monitorare le attività di costruzione e le opere in sito, verificandone la coerenza alle specifiche tecniche e costruttive.

Per tale ruolo, Fs offre un contratto a tempo indeterminato e richiede: un diploma nella scuola superiore in ambito tecnico oppure una laurea in ingegneria, conoscenza dei sistemi di ingegneria ferroviaria, della lingua inglese, e dei principali programmi informatici. Inoltre le risorse devono essere disponibili a spostarsi su tutto il territorio nazionale e avere esperienza di quattro anni nel medesimo ambito. La sede del lavoro è Verona, mentre la scadenza è il 27 aprile.

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale di Fs, nella sezione dedicata alle selezioni aperte.