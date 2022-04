Poste Italiane aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro sulla sua piattaforma ufficiale. Attualmente sta cercando diplomati da assumere come portalettere in tutta Italia con scadenza il 30 aprile.

Inoltre sono aperte le posizioni anche per addetti allo sportello (figure di front-end) e specialisti consulenti mobili, entrambe con diploma. I laureati, invece, possono candidarsi per la funzione digital, technology e operations oppure come ingegneri, architetti, manager. Le candidature dovranno essere inoltrate in modalità telematica.

Assunzioni per Portalettere in tutta Italia

Offerte di lavoro per diplomati in tutta Italia nel ruolo di portalettere. Queste figure devono anche essere in possesso di una patente di guida valida per la guida del motomezzo aziendale designato alla consegna della posta. Il contratto previsto per tale posizione inizialmente è a tempo determinato; la selezione avverrà su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione della sede, infatti, avverrà a seconda delle preferenze dell'aspirante postino e delle esigenze di Poste. La scadenza per l'invio della candidatura è il 30 aprile 2022.

Poste Italiane: le altre offerte di lavoro per cui serve il diploma

Coloro che sono in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) possono candidarsi anche come addetti allo sportello e specialisti consulenti mobili (in quest'ultimo caso la laurea è preferibile, ma non obbligatoria).

Gli addetti allo sportello sono figure di front-end, dunque designate a espletare le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Inoltre devono assicurare lo svolgimento delle relative procedure operative e amministrative, nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, divulgando informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Oltre al diploma è richiesto anche il patentino di bilinguismo, poiché le risorse saranno inserite presso la provincia di Bolzano (tra l'altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina). C'è tempo per candidarsi fino al 31 dicembre 2022.

Assunzioni laureati per funzione digital, ingegneri e architetti, come inviare la domanda

Poste italiane sta selezionando laureati da impiegare in diversi ruoli professionali. Le posizioni aperte ai laureati sono: ingegneri di logistica; funzione digital, technology e operations; junior e senior soft architect; contract management It.

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di Poste Italiane bisogna entrare nella sezione "Carriere" sul sito dell'azienda, indicare la posizione d'interesse e selezionare "Invia candidatura".