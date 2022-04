La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha indetto un nuovo bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato riservato ai soggetti in possesso di una laurea in legge. In particolare le assunzioni previste sono otto e i neoassunti andranno a operare all'interno del segmento professionale di esperto nell'Area Manageriale e Alte Professionalità del personale di ruolo nelle sedi di Roma e di Milano.

Si tratta quindi di un'ottima opportunità per tutti coloro che hanno interesse a svolgere attività come la vigilanza sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la sanzione di condotte illecite.

Quando presentare domanda e i requisiti previsti

La domanda di partecipazione al bando si può presentare fino al 19 maggio utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob. Per inviare la domanda occorre esser in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; laurea magistrale (LM) conseguita con un punteggio di almeno 105/110 in legge. Tali requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati dalla Consob in qualsiasi momento. La Consob infatti comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.

Fasi del concorso: preselettiva, scritti e orali

Il concorso è articolato in una eventuale prova preselettiva; in una prova scritta; in una prova orale; in un colloquio in lingua inglese. Le prove si svolgeranno a Roma. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito Internet della Consob almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito. La preselettiva consiste in un test relativo alla soluzione di quesiti a risposta multipla, concernenti l’ordinamento e i compiti istituzionali della Consob, nonché la conoscenza della lingua inglese.

La prova scritta consiste nella risoluzione di tre tracce scelte dal candidato attinenti al: diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; il diritto degli intermediari e dei mercati finanziari. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna. Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una votazione non inferiore a 12 punti.