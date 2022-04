Bricoman ha inserito vari annunci di lavoro nel suo sito web istituzionale e tra i requisiti richiesti per candidarsi compare il possesso di un diploma di scuola superiore. In particolare, le posizioni aperte a cui si fa riferimento sono le seguenti: addetti vendita, logistica e gestione del personale. Per partecipare alla campagna assunzioni bisogna accedere al portale del lavoro dell'azienda e non ci sono scadenze entro cui inviare il curriculum.

Bricoman sta selezionando addetti vendita e logistica

Per quanto riguarda la ricerca di addetti vendita, Bricoman seleziona persone da impiegare nei reparti.

Per cui il candidato si occuperà di rifornire gli scaffali, esporre i prodotti nel modo corretto e assistere la clientela negli acquisti. Il candidato idoneo dovrà avere un diploma di scuola superiore e un po' di esperienza nel settore. L'azienda cerca anche candidati che sappiano vendere, montare o installare specifici materiali indicati nel dettaglio dall'annuncio ufficiale. In entrambi i casi, il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e si verrà inseriti in uno dei vari negozi aperti in Italia.

Altre figure ricercate sono gli addetti logistica i quali gestiranno le fasi in cui le merci entrano ed escono dal deposito. Il personale scelto dovrà controllare quantità, qualità dei prodotti e garantire l'equilibrio tra magazzino e area vendite.

Anche per questa posizione sono previsti i requisiti del diploma e dell'esperienza, l'inquadramento a tempo determinato e la possibilità di lavorare in uno dei negozi Bricoman presenti sul territorio nazionale.

Bricoman: la ricerca di addetti gestione del personale

Bicoman sta cercando anche addetti gestione del personale. Tali figure professionali dovranno per esempio registrare la presenza di un lavoratore, emettere la busta paga, gestire infortuni, malattia, fondi pensione e adeguare il contratto di lavoro a quello nazionale.

Per questo ruolo saranno necessari diplomati, laureati o coloro che abbiano frequentato corsi in materia di amministrazione del personale. Inoltre, l'azienda ha bisogno di automuniti che abbiano esperienza di almeno 3 anni, capacità nell'uso di programmi informatici come ADP e siano disponibili a spostarsi tra le sedi aziendali.

Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e il selezionato verrà inquadrato in base al grado di competenza maturato in precedenza. La sede lavorativa principale sarà Rozzano, in provincia di Milano.

Come si fanno le candidature online

Le candidature online si fanno digitando 'bricoman lavora con noi' per ottenere il link al portale del lavoro. Una volta al suo interno, nel menu in alto 'Candidati' si dovrà cliccare su 'Negozi' per avere a disposizione le posizioni di addetto vendite e logistica. Se nello stesso menu si clicca su 'Sede centrale' si potrà invece accedere alla posizione di addetto gestione del personale. Infine, per candidarsi a una delle offerte di lavoro di cui si è parlato finora basterà utilizzare la chat visibile in fondo alla descrizione di ciascuna posizione.