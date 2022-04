Nella Gazzetta Ufficiale n.28 dell'8 aprile 2022 è stato pubblicato un bando di concorso per la copertura a tempo determinato di 1956 unità, di personale non dirigenziale. I settori cui fanno riferimento queste assunzioni sono i Ministeri della Giustizia, Istruzione e Cultura. Formez Pa si occuperà di gestire tutte le varie fasi del concorso. Previste in basi ai profili indicati un colloquio ed una prova scritta.

Concorso per 1956 unità: la ripartizione dei posti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito una selezione pubblica rivolta a 1956 unità.

I posti saranno ripartiti così:

1000 unità di area II, F1 nel Ministero della Giustizia per Operatore Giudiziario;

393 unità di categoria A1 nel Ministero dell'Istruzione per Collaboratore scolastico Ata;

271 unità di area III, F1 nel Ministero della Cultura per Funzionario amministrativo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, geologo, ingegnere, storico dell'arte, tecnologo;

84 unità di area II, F2 nel Ministero della Cultura per Assistente amministrativo gestionale, tecnico, alla fruizione, accoglienza e vigilanza;

208 unità di area II, F1 nel Ministero della Cultura per Operatore amministrativo gestionale, tecnico, alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

Tutti i posti saranno a tempo determinato, dalla durata massima di 36 mesi.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter prendere parte al concorso saranno necessario il possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto occorre essere o essere stati tirocinanti nell'ambito dei settori di formazione e lavoro nelle sedi dei Ministeri della Cultura, Giustizia ed Istruzione. Inoltre bisognerà avere la cittadinanza italiana, la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, piena idoneità fisica all'impiego, non avere condanne penali, posizione regolare con il servizio di leva.

Tra le altre cose in base al profilo scelto, si dovrà avere il diploma o la laurea indicata.

In riferimento alla domanda, questa potrà essere inviata solo collegandosi al sito "Step-One-2019". Per partecipare sarà obbligatorio avere lo Spid ed una Pec intestata alla persona interessata. Il termine ultimo indicato è quello delle ore 14 dell'8 maggio 2022.

In tutto questo è previsto pure il versamento della tassa di 10 euro.

Previste due distinte fasi selettive

La selezione sarà espletata in due distinti modi. Per i posti che fanno riferimento alle aree funzionali II e III, fasce retributive F2 e F1, è prevista un'unica prova scritta di 20 quesiti totali da completare nel tempo complessivo di 40 minuti. In particolare 10 saranno di cultura generale e 10 su materie diverse in base al profilo per il quale si è presentata domanda. Per la risposta esatta sarà attributo +1,5 punti, per la risposta omessa 0 e per quella errata 0,10 punti.

Inoltre il punteggio minimo richiesta per poter essere inserito in graduatoria è di 21/30. Tra le altre cose la prova si svolgerà attraverso l'ausilio del tablet ed in sedi decentrate, mentre non sarà pubblicata nessuna banca dati.

Infine per quanto riguarda le unità di area funzionale II, fascia retributiva F1 e quelli di categoria A1, sarà effettuato un colloquio volto a verificare che il candidato abbia effettivamente le qualità per svolgere le mansioni previste.