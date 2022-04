Nella Gazzetta Ufficiale n.26 dell'1 aprile 2022 è stato pubblicato un concorso per l'assunzione a tempo determinato di 5410 unità, non dirigenziale. I profili previsti sono tre. Inoltre è prevista una valutazione dei titoli ed una prova scritta, distinta per codice di concorso. Tutto il personale assunto sarà inquadrato nel Ministero della Giustizia. Ad occuparsi dell'espletamento delle procedure concorsuali sarà Formez PA.

Concorso Ministero della Giustizia: la ripartizione dei posti

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento totale di 5410 figure, a tempo determinato (massimo 36 mesi).

I posti saranno così ripartiti, su base distrettuale:

750 unità della seconda area funzionale, fascia economica F2 e di 3.000 unità di fascia economica F1. I posti per l'area F2 saranno suddivisi tra i profili di tecnico IT junior (280), tecnico di contabilità junior (440), tecnico di edilizia junior (70). Il profilo per operatore di data entry (3000 posti) fa riferimento alla fascia economica F1. Questi 3750 posti sono aperti anche per i diplomati.

1660 unità della terza area funzionale, fascia economica F1, che sono articolati nel seguente modo: 180 per Tecnico IT senior, 200 per Tecnico di contabilità senior, 150 di Tecnico di edilizia senior, 40 di Tecnico statistico, 1060 di Tecnico di amministrazione e 30 di analista di organizzazione. Questi 1660 posti sono aperti solo ed esclusivamente per i laureati.

Requisiti e modalità di partecipazione al concorso

Per poter partecipare al concorso è necessario possedere diploma o laurea in base al profilo per il quale si è presentata la domanda.

Inoltre sia per diplomati che per laureati non vi è indicata un'età massima, ma solo quella minima di 18 anni. Tra le altre cose è prevista la cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni per le quali si verrà impiegati, non essere stati destituiti da un impiego svolto presso qualunque pubblica amministrazione e non avere riportato alcuna condanna penale.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti entro la scadenza della domanda, prevista alle ore 14 del 28 aprile 2022.

Per quanto riguarda la domanda, potrà essere presentata collegandosi al sito di Step-One-2019. Obbligatorio sarà avere uno Spid ed una Pec. Sarà possibile iscriversi solo a due profili, uno per i diplomati e l'altro per laureati.

Una volta completata la compilazione della domanda, sarà possibile scaricare la ricevuta che dovrà essre presentata in sede di concorso.

Prevista una valutazione dei titoli e una prova unica

Il concorso, sia per laureati che per diplomati, prevede solo due fasi. Innanzitutto ci sarà una valutazione dei titoli e passeranno all'unica prova scritta prevista solo un numero pari a venti volte il numero dei posti disponibili. La prova scritta sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla da completare nel tempo complessivo di 60 minuti, che potrà essere svolta in sedi decentrate ed attraverso l'ausilio di tablet. Per la risposta esatta sarà attribuito il punteggio di +0,75, risposta omessa 0 punti e per quella sbagliata -0,375.

La prova si considererà superata con il punteggio minimo di 21/30. Tra le altre cose, le materie saranno diverse, sempre facendo riferimento ai diversi profili per i quali è stata inoltrata la domanda. Infine riguardo la prova scritta non è prevista la pubblicazione di nessuna banca dati.