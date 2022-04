Intesa Sanpaolo continua a selezionare varie figure professionali tra cui consulenti e analisti. Alle selezioni dei primi possono partecipare diplomati e laureati, mentre a quelle dei secondi soltanto i laureati. Un'altra caratteristica che accomuna entrambe le posizioni è la candidatura senza scadenze, la quale però va effettuata online attraverso il portale del lavoro della banca.

Intesa Sanpaolo: la ricerca di diplomati e laureati come consulenti

I consulenti ricercati da Intesa Sanpaolo sono di due tipi: neo e abilitati. Il primo tipo richiede diplomati e laureati in materie economiche e scientifiche tra i 19 e i 32 anni.

Essi dovranno offrire consulenze sui prodotti e servizi della banca dopo aver conseguito l'esame che abilità alla professione; prima di sostenerlo verranno guidati attraverso un percorso di formazione della durata di 6 mesi. Una volta superata la prova, la settimana lavorativa dei candidati sarà composta da 2 giorni in filiale come dipendente a tempo parziale e indeterminato, più altri 3 giorni da autonomo a provvigione. Si potrà lavorare in una delle filiali presenti in Italia.

Riguardo alla figura del consulente abilitato, sono ricercati diplomati e laureati in ambito economico e scientifico, di età tra i 21 e i 32 anni e con almeno 9 mesi di esperienza. In questo caso, avendo già ottenuto l'abilitazione al mestiere, il candidato si occuperà direttamente della consulenza globale alla clientela.

Quanto all'inquadramento e al luogo di lavoro, sono previste le stesse condizioni della posizione junior.

Intesa Sanpaolo: si selezionano analisti laureati

Intesa Sanpaolo cerca analisti funzionali junior e senior. L'attività di coloro che verranno selezionati consiste nella progettazione dei programmi che gestiscono i processi bancari, ad esempio la gestione della concessione di un finanziamento.

Per questo ruolo sono richiesti laureati in ingegneria, informatica, matematica o fisica. Per la figura junior l'esperienza richiesta è di almeno 1 anno mentre per quella senior di 3 anni. Sarà inoltre indispensabile conoscere l'inglese, Office 365 e almeno il linguaggio di programmazione Java. Il contratto di lavoro non viene accennato e per la funzione senior si lavorerà a Milano, Bergamo, Sarmeola di Rubano, mentre per la junior è prevista la sede di Milano.

Coloro che invece hanno anche esperienza nell'antiriciclaggio possono partecipare alle selezioni per la filiale di Moncalieri, in provincia di Torino.

Come candidarsi

Per candidarsi sarà necessario digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca e accedere al portale del lavoro della banca. Una volta al suo interno, si dovrà scorrere la pagina principale fino in fondo e cliccare le due posizioni da consulente per poter inviare il curriculum. Per visionare e candidarsi alle offerte di lavoro inerenti gli analisti bisognerà invece cliccare a inizio pagina sul pulsante 'Vai a tutte le posizioni' e scegliere il ruolo o i ruoli preferiti nell'elenco che compare.